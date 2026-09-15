Instalan las tablestacas que permitirán abrir una zanja de un metro en el río de O Con

La perforación del lecho del río de O Con para instalar el colector que conectará la margen derecha de la red de saneamiento de Vilagarcía (la pegada a la plaza de abastos) con el tanque de tormentas está más cerca. En las últimas horas, la empresa contratada por la Xunta de Galicia ha procedido a colocar las tablestacas, una barrera metálica que permitirá regular el paso del agua del río y facilitará los trabajos de excavación de la zanja donde irá la nueva tubería.

La conexión del lado derecho del saneamiento con el tanque de tormentas supondrá, prácticamente, el final del gran proyecto de saneamiento ejecutado por la Xunta en Vilagarcía durante los últimos años.Pero se trata de una actuación compleja desde el punto de vista técnico.

La estructura de tablestacas colocada en el río de O Con. / M.Méndez

Para que el caudal del río no interfiera en la obra, se trabajará solo cuando la marea esté baja (de modo que el horario irá cambiando de día en día), pero a mayores se van a colocar unas tablestacas metálicas de diferentes alturas, para regular mejor el paso del agua. Esa es precisamente la fase de la obra que se ha ejecutado en las últimas horas, con el apoyo de una grúa de gran tonelaje. Las pantallas se han colocado de forma transversal, en la parte final del río, justo antes de que quede oculto por la calle Valle Inclán.

Para la conexión del sector derecho del saneamiento (mirando hacia el mar) con el tanque de tormentas se había barajado inicialmente la posibilidad de llevar la tubería bajo un túnel perforado bajo el lecho del río, pero esta alternativa se descartó finalmente porque existía el temor de que la cabeza de la tuneladora quedase atascada con las cables que se instalaron cuando se hizo el tanque de tormentas.

Las planchas se colocan con una grúa de gran tonelaje. / M.Méndez

La opción que se ha escogido finalmente es realizar el cruce a cielo abierto, mediante una zanja convencional de un metro de profundidad. Por otra parte, esta fase de los trabajos obligó a apagar estos días uno de los bombeos existentes en la zona, lo que contribuyó, junto a otros factores, a la aparición de un vertido en el cauce de O Con, a la altura de la calle Rodrigo de Mendoza.

En la actualidad, el saneamiento en el entorno del río de O Con consta de dos sectores: uno baja por el margen derecho del río, y otro por el izquierdo. Los colectores de ambos lados terminan en sendos bombeos, desde donde se impulsa el agua hasta un punto común y, de ahí, se envía a la depuradora de aguas residuales de Ferrazo.

Lo que se pretende ahora es eliminar esa duplicidad de bombeos, de modo que el agua que baja por el margen derecho sea desviada al tanque de tormentas y, desde ahí, se bombearía hasta la EDAR.

Noticias relacionadas

Esta es la razón por la que ahora hay que perforar el río, para conectar con un tubo los tres colectores del saneamiento que bajan por la derecha al tanque de tormentas de la izquierda.