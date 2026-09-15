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Cortan el agua en el norte de Vilagarcía por una avería

El incidente se ha producido en la red general, a la altura de Vilar Ponte

Operarios de Espina y Delfín, en una reparación de obras.

Operarios de Espina y Delfín, en una reparación de obras. / Iñaki Abella

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Anxo Martínez

Vilagarcía

Centenares de hogares y negocios de la zona norte del Concello de Vilagarcía llevan sin servicio de agua potable desde primera hora de esta tarde, a consecuencia de una avería.

El incidente se produjo en una tubería de la red general de abastecimiento que baja de Trabanca Badiña, a la altura de la calle Vilar Ponte y la plaza de Invisa.

Para poder reparar la avería ha sido necesario cortar el suministro de agua desde la rotonda de O Ramal hasta Carril. Desde el Ayuntamiento han advertido de que no se repondrá el servicio hasta que quede resuelto el desperfecto.

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Los operarios de Espina y Delfín llevan trabajando en la zona con maquinaria pesada desde las 15.00 horas.

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