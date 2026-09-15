Servicios públicos
Cortan el agua en el norte de Vilagarcía por una avería
El incidente se ha producido en la red general, a la altura de Vilar Ponte
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vilagarcía
Centenares de hogares y negocios de la zona norte del Concello de Vilagarcía llevan sin servicio de agua potable desde primera hora de esta tarde, a consecuencia de una avería.
El incidente se produjo en una tubería de la red general de abastecimiento que baja de Trabanca Badiña, a la altura de la calle Vilar Ponte y la plaza de Invisa.
Para poder reparar la avería ha sido necesario cortar el suministro de agua desde la rotonda de O Ramal hasta Carril. Desde el Ayuntamiento han advertido de que no se repondrá el servicio hasta que quede resuelto el desperfecto.
Los operarios de Espina y Delfín llevan trabajando en la zona con maquinaria pesada desde las 15.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un septuagenario mientras se bañaba en una playa de O Grove
- El descenso de la venta de vino impide llegar a los 50 millones de kilos de uva en la DO Rías Baixas
- Gardacostas incauta un millar de artes ilegales, casi 300 kilos de pescado y marisco y otra embarcación
- Vilaxoán ya es la cuarta lonja más importante de Galicia en ventas de almeja y berberecho
- Denuncias cruzadas en el juzgado por la concesión del bar de la Aldea Labrega
- Los vecinos claman contra los vertidos y la maleza del río de O Con
- Una lección de ciencia y una tonelada de sardinas para despedir el Revenidas
- La Xunta plantea prorrogar hasta 2029 el Plan General de Explotación Marisquera para facilitar la recuperación de los bancos