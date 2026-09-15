Cortan el agua en el norte de Vilagarcía por una avería

Centenares de hogares y negocios de la zona norte del Concello de Vilagarcía llevan sin servicio de agua potable desde primera hora de esta tarde, a consecuencia de una avería.

El incidente se produjo en una tubería de la red general de abastecimiento que baja de Trabanca Badiña, a la altura de la calle Vilar Ponte y la plaza de Invisa.

Para poder reparar la avería ha sido necesario cortar el suministro de agua desde la rotonda de O Ramal hasta Carril. Desde el Ayuntamiento han advertido de que no se repondrá el servicio hasta que quede resuelto el desperfecto.

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