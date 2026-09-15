Conato de incendio en las inmediaciones de la Autovía de O Salnés

Los conductores que circulaban por la Autovía de O Salnés sobre las 20.00 horas de este martes se han encontrado con un conato de incendio en las inmediaciones de la vía que amenazaba con extenderse por el monte en el límite entre los municipios de Meaño y Ribadumia. Han sido los propios vecinos de la zona los primeros en atacar las llamas y, en estos momentos, acaban de llegar los servicios de emergencias para tratar de frenar las llamas antes de que se extiendan El fuego ha provocado un a importante humareda en la zona que afecta a la circulación en la autovía.