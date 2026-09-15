A la carrera en memoria de Mar Barral

Familia y amigos de la ceramista vilagarciana Mar Barral, fallecida hace medio año, quisieron recordar y homenajear su figura corriendo juntos en la Carreira Popular Concello de Meaño, prueba fetiche para ella.

No en vano, y durante muchos años, Mar Barral fue diseñadora y creadora de los trofeos de esta carrera, y más tarde la eligió precisamente para estrenarse como atleta popular corriendo por primera vez los 6,3 kilómetros del mítico recorrido de la prueba meañesa.

Fue así que el domingo en Meaño, 42 atletas corrieron en su memoria ataviados con camisetas blancas diseñadas con un estampado azul concebido a partir de la obra de la ceramista.

En el frontal, motivos diversos inspirados en su obra, que lucía sobre su nombre, y en el dorso un corazón con el lema «Corremos xuntos», albergando el centro otro corazón sostenido por dos manos y en cuyo interior rezaba el nombre de Mar Barral.

Mar Barral, durante una carrera en Meaño. / FdV

Desde padres y madres a abuelos, hasta niños -alguno en carrito- y amigos de siempre que sentían que Meaño, que tanto gustaba a la vilagarciana, era el lugar ideal donde rendirle homenaje.

La iniciativa partía de un grupo de atletas que integraba la propia Mar Barral y cuyos entrenamientos dirigía César Buján, fundador del club Atenas Running VDA de Vilagarcía y, a la sazón, sobrino suyo. «No fuimos a Meaño a competir -reconocen los promotores- sino que fuimos para estar todos juntos otra vez, que es exactamente lo que ella conseguía cada vez que nos reunía».

Mar Barral y Meaño

La vinculación de Mar Barral con Meaño llegó de manos del que fuera periodista de deportes de la delegación de Arousa de FARO, Antonio Fernández, que recomendó a la asociación GAM -creadora y organizadora de esta carrera durante 25 años- que diseñara trofeos de cerámica para esta prueba tirando de la capacidad creativa de la vilagarciana.

Fue así que en 2001, cuando se celebró la 17 edición de esa carrera, Mar Barral diseñó por primera vez los trofeos de la prueba.

En 2014 subió al podio para recoger uno de sus trofeos, tras quedar tercera en superveteranas

Una vinculación que se mantuvo hasta 2024, creando el trofeo con 60 réplicas en tres tamaños con los que galardonar a los tres primeros clasificados de cada categoría. Unos diseños que, inspirados en el atletismo, el mundo de la vid, el corazón como símbolos, o la cultura meañesa -canecillos de la iglesia románica de Meaño o la música bandística- eran piezas muy valoradas por los atletas, tanto por su singularidad y como la creatividad artística, felicitando en muchas ocasiones a la organización por su apuesta por la línea de esas piezas de cerámica como trofeos.

Pero la vinculación de Mar Barral con el atletismo no se limitó al diseño de los trofeos. Su conexión con el atletismo y su hito personal de correr en Meaño, le valió que en 2014 lograse subirse al pódium para recoger precisamente uno de sus trofeos como tercera clasificada en la categorías de superveteranas. Ya afectada por su enfermedad, creó su última hornada de trofeos de esta serie en 2024. El del domingo fue un gesto emocional en su memoria en una carrera que, por espíritu, siempre cautivó a la ceramista vilagarciana. Una sensación pervive en la organización de otrora, con la que tantos lazos tejió la propia Mar Barral.

Trayectoria

La artista llevaba más de dos décadas dedicada a la cerámica desde su tienda-obrador de Catoira, amparada por Artesanía de Galicia. Especializada en la técnica japonesa del raku, fue además pionera en la aplicación de la estampación botánica -el ecoprint- sobre cerámica, y su trabajo llegó a ferias internacionales de diseño y a citas como la Mostra do Encaixe de Camariñas.

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Buena parte de su producción en raku estuvo siempre ligada al deporte: durante años modeló trofeos para pruebas deportivas, esas piezas únicas que hoy siguen en las vitrinas de muchos corredores gallegos. La carrera de Meaño era su favorita. De ahí que el homenaje encajara de forma natural en una carrera popular.