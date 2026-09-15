El BNG denuncia «desatención» en el centro de salud de Valga

El BNG de Valga asegura que los usuarios del centro de salud sufren «desatención» por parte de la Xunta, pues «no se están sustituyendo» las bajas, vacaciones y permisos del personal, además de denunciar la falta de climatización en la consultas.

Su portavoz, Fran Devesa, ve una «falta de planificación» y pone como ejemplo que «obliga a la única pediatra a asumir la atención de la población de otros cuatro Concellos durante el verano». Así las cosas, reclama la cobertura «inmediata y efectiva» de las ausencias y también una solución «urgente» para las consultas situadas en la parte trasera. Afirma que en episodios de mucho calor, los pacientes y profesionales no pueden estar en ellas ante la carencia de «la instalación definitiva de un sistema de climatización adaptado a las características del inmueble».