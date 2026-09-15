Política local
El BNG denuncia «desatención» en el centro de salud de Valga
Exige la «cobertura inmediata» de ausencias de personal y climatización definitiva
El BNG de Valga asegura que los usuarios del centro de salud sufren «desatención» por parte de la Xunta, pues «no se están sustituyendo» las bajas, vacaciones y permisos del personal, además de denunciar la falta de climatización en la consultas.
Su portavoz, Fran Devesa, ve una «falta de planificación» y pone como ejemplo que «obliga a la única pediatra a asumir la atención de la población de otros cuatro Concellos durante el verano». Así las cosas, reclama la cobertura «inmediata y efectiva» de las ausencias y también una solución «urgente» para las consultas situadas en la parte trasera. Afirma que en episodios de mucho calor, los pacientes y profesionales no pueden estar en ellas ante la carencia de «la instalación definitiva de un sistema de climatización adaptado a las características del inmueble».
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