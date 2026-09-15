Obra finalizada
La ampliación de la ETAP de Padrón, un beneficio para Ullán y Vilagarcía
Según la Xunta, está preparada para prestar apoyo a la ciudad arousana si es preciso
La Xunta ha concluido la ampliación de la ETAPde Padrón, que supone «blindar» el servicio de abastecimiento de agua a una población potencial de 90.000 personas, beneficiando a Concellos del Ullán, como Valga, Catoira y Pontecesures, además de dejar preparada la red para prestar apoyo a Vilagarcía de Arousa en el caso de que fuese necesario.
Así lo indicaron ayer el presidente, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una visita a la que no faltaron autoridades como alcaldes de las villas beneficiadas.
Cerca de 90.000 vecinos de nueve ayuntamientos del entorno del río Ulla y del margen derecho de la ría de Arousa, con un horizonte de garantía fijado en el año 2044. Pues con esta ampliación que ha recibido una inversión de 10,5 millones de euros se pasa de una capacidad de tratamiento de 450 litros por segundo hasta los 610 litros por segundo, es decir, un incremento del 40%.
La ejecución de los trabajos se desarrolla mediante un convenio firmado con el Concello de Padrón en 2022 e incluye dotar a la infraestructura de un sistema para la recuperación del agua de lavado de filtros, así como de un tratamiento de lodos, de un sistema de control que integra tanto los equipos existentes como los de la ampliación y un circuito de videovigilancia.
A este respecto, los altos mandatarios destacaron que también supone un «salto cualitativo» en la protección ambiental de la ría de Arousa y del río Ulla.
También se actúa sobre la red de distribución con reparaciones estructurales en los depósitos de cabecera de O Casal, a los que se dotará asimismo de un instrumento para medir el caudal de salida en continuo, así como de un sistema de medición de la calidad del agua.
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