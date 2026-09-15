Más de 8.000 arousanos sufren exceso de ruido procedente de carreteras de la Xunta

O Salnés es una de las comarcas gallegas donde mayores problemas de ruido causan las carreteras de titularidad autonómica. La Xunta de Galicia está trabajando en la cuarta fase de su plan de acción contra la contaminación acústica en sus viales, e identificó 288 zonas donde se rebasan los máximos de ruido.

De esos 288 tramos de carreteras identificados como especialmente ruidosos, 57 se encuentran en O Salnés o en poblaciones limítrofes a la comarca arousana, lo que significa casi el 20 por ciento del total.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático publicó en la edición de este martes del Diario Oficial de Galicia el Informe Ambiental Estratéxico del plan, después de un proceso de exposición pública.

La Consellería remitió una consulta a nueve de los doce municipios de O Salnés y Ullán, para que las administraciones locales presentasen las alegaciones que estimasen oportunas, pero ningún Concello lo hizo.

Carretera PO-531, a su paso por San Simón (Vilanova). / Iñaki Abella

Según la documentación de la Xunta, se invitó a presentar sugerencias a los concellos de Cambados, Catoira, Meaño, Meis, O Grove, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía y Vilanova, pero ninguno contestó.

En el Informe Ambiental Estratéxico publicado por la Xunta en las últimas horas se localizan las 57 zonas de carreteras autonómicas a su paso por O Salnés y Ullán donde se superan los umbrales máximos de ruido por tráfico.

Y los mapas indican que la zona más expuesta es la PO-531, una vía que comunica las ciudades de Vilagarcía con Pontevedra y que tiene unos 20.000 vehículos diarios de media.

Los tramos más conflictivos

En la PO-531 se localizan 10 tramos conflictivos por exceso de ruido. En total, suman casi ocho kilómetros de recorrido, y hay 600 personas afectadas por contaminación acústica. La Xunta sitúa también como afectado un colegio, situado en Campañó (Pontevedra), con casi 400 alumnos.

Hay que tener en cuenta que los afectados por ruido en la PO-531 no son todos de O Salnés, ya que esta carretera también atraviesa localidades de Barro y Pontevedra; pero también que los mapas de la Xunta no incluyen toda la avenida de Rubiáns, donde el nivel de ruido también es elevado, ya que el tramo comprendido entre la rotonda de San Simón y Vilagarcía es del Estado y no figura por lo tanto en este informe de la Xunta.

La segunda carretera de Arousa con más ruido de tráfico es la PO-548 (Pontecesures-Vilagarcía), ya que suma siete zonas donde se rebasan los umbrales de contaminación acústica, con seis kilómetros y 1.540 personas afectadas.

A continuación, otra carretera sensible es la Autovía do Salnés, con siete tramos donde se exceden los umbrales de contaminación acústica. Suman tres kilómetros de trazado pero sin embargo solo hay 91 personas afectadas, al situarse estos tramos en zonas poco pobladas.

Por número de personas expuestas a ruido destacan la PO-308 (Pontevedra-Sanxenxo), con 3.600 personas afectadas; o el último tramo de la PO-500 (entre Castrelo y A Lanzada), con 746 vecinos expuestos a ruido.

Por su parte, la carretera con una mayor zona de rebase es la de Pontevedra a Sanxenxo por la costa (la PO-308), ya que hay casi 15 kilómetros donde sería necesario corregir la contaminación acústica.

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Entre las medidas propuestas por la Xunta para rebajar el ruido causado por el tráfico se encuentran el empleo de asfaltos que absorban mejor el ruido, la reducción de la velocidad de los vehículos mediante pequeñas glorietas o el estrechamiento de carriles, desviar el tráfico pesado o colocar pantallas acústicas.