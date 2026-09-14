La Xunta plantea prorrogar hasta 2029 el Plan General de Explotación Marisquera para facilitar la recuperación de los bancos

La Consellería do Mar trabaja en la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2029 del Plan General de Explotación Marisquera aprobado para el trienio 2024-2026, ante la difícil situación que atraviesan numerosos bancos marisqueros gallegos, especialmente después de los episodios de lluvias torrenciales y temporales registrados durante el pasado invierno.

El objetivo, argumentan en el departamento que dirige Marta Villaverde, es proporcionar estabilidad al sector y disponer del tiempo necesario para que las poblaciones de moluscos bivalvos comerciales puedan recuperarse antes de afrontar nuevos planes de gestión.

El proyecto de orden elaborado parte de la necesidad de adaptar la planificación a la situación actual de los recursos. La normativa gallega establece que la explotación de los mismos debe desarrollarse mediante planes de gestión orientados a garantizar una actividad sostenible, teniendo en cuenta tanto las variables biológicas y ambientales como los factores sociales y económicos.

La principal circunstancia que justifica ahora la prórroga son las consecuencias de los temporales sufridos a comienzos de año. Según recoge el borrador, el tren de borrascas que afectó a Galicia castigó con dureza a la fachada atlántica.

Marta Villaverde durante los estudios realizados en los bancos marisqueros afectados por el descenso de salinidad.. / FdV

De ahí que cite como ejemplo que en el fondo de la ría de Arousa se llegaron a detectar hasta seis períodos consecutivos de descenso de la salinidad, con una duración e intensidad compatibles con mortalidades severas de moluscos bivalvos en los bancos marisqueros.

La documentación manejada por el departamento que dirige Marta Villaverde señala además que episodios de características similares fueron registrados también en otras rías gallegas.

CIMA de Corón

Una vez finalizadas las adversidades, la Consellería aplicó el protocolo de evaluación de mortalidades desarrollado por el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) de Corón (Vilanova) en el año 2023. Un procedimiento que permite determinar los niveles de mortalidad moderada o severa a partir de determinados umbrales. Así las cosas, tras los correspondientes muestreos, se elaboraron informes sobre el estado de los diferentes planes de gestión.

Asistentes a la conmemoración del 50 aniversario del CIMA, en Corón (Vilanova). / Noé Parga

Como consecuencia de las mortalidades constatadas, numerosos planes tuvieron que ser adaptados mediante medidas técnicas extraordinarias de conservación, entre ellas la prohibición temporal de la actividad marisquera en determinadas zonas, tratando así de proteger las poblaciones de moluscos bivalvos comerciales y evitar una mayor presión sobre unos bancos ya debilitados.

Falta de información para diseñar nuevos planes

Mar se refiere a ceses de actividad que benefician a diferentes cofradías gallegas, en las cuales la actividad marisquera está total o parcialmente parada, y así continuará en muchos casos hasta marzo del año que viene.

Situación que dificulta, según el proyecto de orden, que las entidades titulares puedan diseñar de forma realista los nuevos planes de gestión que deberían sustituir a los actualmente vigentes.

Y no solo eso, sino que la propia Consellería do Mar reconoce que todavía no dispone de la información necesaria para evaluar adecuadamente la situación ambiental, social y económica de un número importante de estos planes de gestión, precisamente por el impacto de las mortalidades de bivalvos.

Mortandad de marisco en Carril. /

A ello se suma que en un número significativo de los planes actualmente vigentes resulta necesario mantener las medidas técnicas extraordinarias de conservación adoptadas para favorecer la recuperación de los bancos. La Administración considera, por tanto, que sustituir ahora los planes por otros nuevos podría dificultar una gestión adecuada de unos recursos cuya evolución todavía está condicionada por los daños registrados.

Estabilidad jurídica y administrativa

De ahí la prórroga en la que trabajan Marta Villaverde y su equipo, la cual pretende ofrecer un periodo de estabilidad jurídica y administrativa durante la recuperación de las poblaciones.

El documento señala que este margen temporal permitirá concentrar los esfuerzos técnicos y administrativos en mejorar la situación ecológica de los bancos y favorecer que la recuperación de los moluscos se produzca «en las mejores condiciones posibles».

Durante este periodo, las personas mariscadoras y sus organizaciones podrán continuar desarrollando trabajos destinados a la conservación, mantenimiento, recuperación y mejora de los hábitats y de las zonas de producción.

Aumento de la mortandad de berberecho / NOE PARGA

También se contempla mantener las labores de cuidado, control, seguimiento, protección y vigilancia de los bancos durante el tiempo que sea necesario. Todo ello con el objetivo final de que, una vez recuperadas las poblaciones, pueda retomarse una extracción compatible con criterios ambientales, sociales y económicos, garantizando la sostenibilidad de la actividad marisquera.

Por tanto, el proyecto establece que el conjunto de normas y orientaciones del Plan General de Explotación Marisquera 2024-2026 se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2029, salvo que antes de esa fecha se apruebe un nuevo plan general.

Los planes correspondientes al periodo 2030-2032 serán aprobados mediante una nueva orden de la Consellería do Mar. De este modo, el departamento autonómico busca que el próximo ciclo de planificación parta de una evaluación más completa de la evolución de los bancos marisqueros y de las consecuencias de los episodios de mortalidad registrados este año.