Valga acerca a los pensionistas la gestión de los viajes del Imserso ante las dificultades para hacer el trámite por internet

Los pensionistas de Valga tienen estos días una ayuda añadida para tramitar sus viajes del programa de Turismo Social del Imserso. El Concello ha contactado con la agencia Galaica Tours para que sus profesionales se desplacen hasta la casa consistorial y puedan gestionar de forma presencial la elección de destinos y la contratación de los viajes.

La iniciativa se mantiene hasta el miércoles, con la presencia de personal de la agencia en el consistorio. El objetivo del gobierno local es facilitar el acceso al programa a las personas mayores del municipio, especialmente a aquellas que encuentran dificultades para realizar los trámites a través de internet.

Aducen en el ejecutivo local, dirigido por el conservador José María Bello Maneiro, que la medida llega después de que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo suprimiese el convenio que mantenía desde hace años con el Concello de Valga. Este acuerdo permitía al municipio disponer de plazas propias para distribuir entre los vecinos beneficiarios del programa de Turismo Social, una fórmula que permitía gestionar directamente cerca de un centenar de plazas.

Es la primera vez que nos llama un Concello para ofrecer este servicio a sus vecinos. Me parece una gran iniciativa, teniendo en cuenta que en Valga no hay agencia de viajes. Esto permite poner las cosas más fáciles a la gente mayor, que siempre tiene más dificultades para acceder a internet. Nosotros estamos encantados de poder ayudar Tino Rodríguez — Galaica Tours

Ante el cambio, el Gobierno local decidió buscar una alternativa, teniendo en cuenta además que actualmente no hay ninguna agencia de viajes en el municipio. A ello se suma la dificultad que supone la brecha digital para parte de la población mayor a la hora de realizar por internet los trámites relacionados con el programa.

Galaica Tours

Así, Galaica Tours ha trasladado parte de su actividad a la casa consistorial durante estos días para que los pensionistas puedan recibir atención directa y elegir sus destinos.

Tino Rodríguez, uno de los dos agentes que acuden a Valga, se encarga de formalizar las primeras reservas. Con experiencia en la gestión de plazas del Imserso desde 1994, explica que los destinos del Levante, Andalucía y las islas suelen figurar entre los más solicitados, aunque el programa ofrece posibilidades para viajar por prácticamente toda España.

Algunos de los vecinos que esta mañana se pasaron por el consistorio. / FdV

«Es la primera vez que nos llama un Concello para ofrecer este servicio a sus vecinos. Me parece una gran iniciativa, teniendo en cuenta que en Valga no hay agencia de viajes. Esto permite poner las cosas más fáciles a la gente mayor, que siempre tiene más dificultades para acceder a internet. Nosotros estamos encantados de poder ayudar», destacó el agente de Galaica Tours.

Con esta iniciativa, el Concello pretende mantener una atención cercana a los vecinos y, en especial, a las personas mayores del municipio. El Gobierno local enmarca esta actuación en su apuesta por unos Servicios Sociales de proximidad, acercando la administración y determinados trámites a la población del rural.