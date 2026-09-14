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Polémica del transporte escolar

Ravella apoya a las familias críticas con el transporte escolar en el IES de Carril

El grupo de gobierno prepara una moción para instar a la Xunta a mejorar el servicio

Apoyo de Ravella a las familias de Carril.

Apoyo de Ravella a las familias de Carril. / FdV

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A.M.

Vilagarcía

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la edil de Educación, Paola María Mochales, se han reunido con dos madres afectadas por el recorte en el servivio de transporte escolar que ha aplicado la Xunta de Galicia entre la parada de A Escardia y el instituto de Carril.

Los dos dirigentes municipales han comprometido su apoyo a las movilizaciones que barajan las familias, y llevará una moción al pleno de septiembre pidiendo a la Xunta que restablezca el servicio completo.

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