Proyectan una planta de envasado de comida para mascotas en el polígono de Cabanelas

La industria de comida para mascotas se expande en el polígono de Cabanelas con la apertura de un nuevo centro de envasado. El proyecto se desarrollará en unas naves ya existentes, ocupadas en su día por Ardagh, y está en fase de exposición pública para conseguir autorización ambiental de la Xunta.

El promotor es la compañía Petgal Feed Company, con vínculos empresariales con la firma catalana Pet for Joe, que triunfa en los mercados con su comida natural para perros y gatos. De hecho, ya está presente en las instalaciones de Ribadumia, donde tiene su centro de producción, muy cerca de las tres naves donde se creará este nuevo centro de envasado.

Según la memoria presentada ante la Xunta para superar el proceso ambiental y obtener las autorizaciones pertinentes en cuanto a su acondicionamiento y permiso de actividad, se trata de algo más de 6.000 metros cuadrados que están en buen estado y no precisan grandes obras para la nueva actividad.

Esta consistirá en el envasado de comida húmeda para mascotas sin elaboración de materia prima, la cual llegará a la nave congelada y preparada para su picado, molido y mezclado en mezcladoras industriales antes de su envasado final en diferentes formatos.

«Al no haber elaboración de producto no existirán desperdicios, pues se aprovechará toda la materia prima empleada, ni generación de vapores, humos o gases», indica el proyecto, para fundamentar que no se trata de una actividad con residuos peligrosos y que los únicos resultantes serán de tipo de doméstico.

Su capacidad de producción será de 1.250 toneladas al año, pero no espera alcanzar la cifra pues «no se prevé su fabricación diaria», dejando la estimación en unas 4 toneladas por jornada de trabajo.

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La producción saldrá del polígono de Cabanelas a otras empresas del grupo para su distribución a puntos de venta. Cabe indicar que la sociedad de origen barcelonés ya vende en cadenas como Eroski o La Sirena.