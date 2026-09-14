Primeros pasos para la reforma del centro de salud de Vilanova

El Consello de la Xunta autorizó esta mañana la firma de un convenio de colaboración entre el Sergas y el Concello de Vilanova para acometer la reforma del centro de salud del municipio. El convenio implica que las dos administraciones financiarán al 50% los más de 300.000 euros en los que está presupuestada la actuación que tanto necesita el centro de salud para acabar con el gran número de deficiencias que presenta, especialmente en cuestiones como la impermeabilización.

El proyecto de reforma que van a financiar ambas entidades, que deberá estar ejecutado antes del 29 de diciembre de 2027, incluye la renovación integral de la envolvente del edificio mediante la sustitución de las carpinterías exteriores así como el levantamiento e impermeabilización de la cubierta.

Así, se procederá con la renovación de las cubiertas planas y transitables del edificio mediante la instalación de un nuevo solado apto para el paso peatonal y el tratamiento específico de puntos singulares. Las mejoras previstas en la parte exterior del centro de salud se completarán con la sustitución integral de su sistema de evacuación de aguas, al estar proyectada la instalación de las nuevas bajantes. En el interior, el proyecto incluye el revestimiento y alicatado con azulejos de diferentes zonas del edificio, así como el pintado general.

La intervención permitirá modernizar las instalaciones, mejorar el confort de pacientes y profesionales y prolongar la vida útil del edificio. Además, las obras se ejecutarán de forma que puedan compatibilizarse con la continuidad de la actividad asistencial.

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No es la primera vez que se destina una importante cantidad de dinero a remodelar el centro de salud de Vilanova para acabar con las humedades que se generan en su interior. Hace cerca de una década también se acometió una importante remodelación, pero la actuación no acabó solventando los problemas, que volvieron a aparecer al poco tiempo. No en vano, durante los inviernos, los pacientes del centro están acostumbrados a convivir con cubos recogiendo agua de las goteras, humedades en las paredes y un suelo bastante resbaladizo a causa de la condensación que se crea en el interior de las instalaciones vilanovesas.