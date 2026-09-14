Delincuencia
El PP denuncia inseguridad en varios puntos de Vilagarcía
Ana Granja reclama al Ayuntamiento mayor vigilancia en puntos como Trabanca Badiña, Villa Güimil o Matosinhos-A Lomba
El Partido Popular de Vilagarcía de Arousa ha emitido un comunicado en el que muestra su preocupación, «por el incremento de hurtos e incidentes que se vienen registrando en las últimas semanas en el municipio». «Una situación que afecta a la tranquilidad diaria de los vecinos, y que requiere una respuesta rápida, coordinada y eficaz por parte de las administraciones competentes», añaden los populares en su escrito.
El PP asegura que en los últimos días, numerosos vecinos han trasladado a este grupo municipal su inquietud por «episodios que están generando inseguridad y alterando la convivencia».
Esta preocupación es especialmente notable en zonas como el entorno de Matosinhos, Villa Güimil o Trabanca Badiña, donde existen inmuebles okupados, tal y como denuncian los vecinos, «que están causando molestias y problemas vecinales».
Por ello, el Partido Popular de Vilagarcía solicita al gobierno local de Alberto Varela que incremente la presencia de patrullas en las zonas que están siendo más afectadas, e intensifique su colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, «con el objetivo de acordar un refuerzo en la presencia de la Policía Nacional y una coordinación con la Policía Local».
En este sentido, la portavoz popular, Ana Granja, tiende la mano y apela a la colaboración institucional, «para aumentar los medios policiales y frenar estos focos de conflicto para devolver la calma a nuestros vecinos», concluye el PP su comunicado.
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