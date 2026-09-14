La música en directo de Luis Fercán viaja de A Toxa a Argentina

Luis Fercán es un destacado cantautor compostelano que vive buena parte del tiempo en San Vicente de O Grove, conocido por su voz rasgada y la profunda honestidad de sus letras intimistas, que ha logrado consolidarse como uno de los nombres más sólidos y con mayor proyección de la música de autor en España. Dicen de él que ha desarrollado un estilo «brutalmente acústico y puro», algo que tuvieron oportunidad de comprobar cuantos tomaron la playa y el pinar en los que se ubica el chiringuito O Quinto Pino, en la isla grovense de A Toxa.

Fue allí donde ofreció un concierto en el que presentar su último disco, para muchos el de su consagración definitiva, tras una ya dilatada trayectoria, primero formando parte de varias bandas gallegas y desde hace justamente una década, en solitario. Etapa, esta última, en la que se muestra como «una persona sensible», reconoce el autor. «Cuando compongo me meto en las canciones y es una especie de catarsis bastante guapa, casi como una especie de terapia», reflexiona.

La de A Toxa fue su última actuación programada en España este año, ya que sus próximos conciertos se anuncian en Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Medellín, Bogotá y Ciudad de México, entre otros puntos del continente americano. Ya para 2027, tiene comprometidas actuaciones en Madrid, Tenerife, Las Palmas y Huesca.

«Grieta», en 2018, fue su primer álbum de estudio. Al año siguiente lanzó «Furias», en el que se incluía el sencillo «110», convertido en un éxito orgánico que acumuló millones de reproducciones en Spotify.

En 2021 llegó «Canciones completas desde una casa vacía», un álbum producido por Nacho Mur grabado en una antigua casa de piedra y madera gallega que ensalzó su sonido minimalista y artesanal. Era la una casa que estaba haciendo en Lavacolla su abuelo, que «murió cuando yo tenía 6 años». Aquella obra quedó sin terminar, convirtiéndose en «el sitio perfecto para grabar este disco, con cuyo resultado final quedamos muy contentos».

2023 y 2024 fueron los años de «Postales perdidas», un trabajo con el que extendió su directo por salas de toda España y Portugal, además de dar el salto a Latinoamérica, con diferentes conciertos en México. En este álbum incorporaba canciones que «transmiten cierta alegría y desasosiego», mostrando «una cara muy pura y autocrítica con la cual es imposible no empatizar hasta contagiarse de esa felicidad que uno siente cuando recuerda los momentos en los que ha sido feliz con una pareja», explican sus promotores.

Y el presente ejercicio destaca por «Cerezos en flor», su lanzamiento de estudio más reciente, editado por Calaverita Records con producción, una vez más, de Nacho Mur, guitarrista de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A).

Con este trabajo, del que había dado pistas mediante cinco adelantos, como fueron «Cristales», «Me estoy contradiciendo», «Frexulfe», «El otro lado» y «Esta vez», Fercán celebra por todo lo alto una década de dedicación al proyecto musical de autor.

En los últimos años, Fercán ofreció diferentes actuaciones en la comarca, destacando su presencia en el ciclo «¡Achégate ao salón!», en Vilagarcía de Arousa, en el local de directos El Náutico, de San Vicente de O Grove, y, sobre todo, en el festival Son do Mar.