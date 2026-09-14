Meis mejorará la seguridad vial en el entorno del CPI Mosteiro

Será una inversión próxima a los 600.000 euros y servirá para mejorar la seguridad de los más pequeños del municipio. Meis ha sacado a licitación del proyecto para crear un Camiño Escolar Seguro que servirá para garantizar la seguridad de los más pequeños y sus familias en los accesos al CPI do Mosteiro.

La alcaldesa del municipio, Marta Giráldez, reconoce que la obra es un proyecto que va a transformar de manera importante el entorno del centro escolar.

Así, dos serán las áreas de actuación en este proyecto. La primera será en la calle Alcalde Jorge Casal, donde se va a remodelar toda la zona hasta la plaza de España, con la inclusión de una senda peatonal y la creación de una pequeña plaza.

De ese entorno se sacarán todos los autobuses escolares. «La intención es humanizar todo ese entorno y mejorar las condiciones de seguridad viaria que se dan en él», explica la alcaldesa del municipio.

Estos irán a parar a la segunda zona de actuación, una pista de la parcelaria que transcurre por la parte trasera del CPI Mosteiro.

El objetivo es ampliar este vial para facilitar el estacionamiento de los autobuses que transportan a los niños hasta el colegio y construir una rampa de acceso para los alumnos en la zona posterior del centro.

Con estas actuaciones se separan claramente los dos tráficos que genera el centro y se reducen las posibilidades de un accidente en el que se vean implicados los más pequeños.

La actuación será financiada íntegramente por la Diputación de Pontevedra a través del Plan Extra y ha sido una demanda histórica de la comunidad escolar de O Mosteiro ante el riesgo de que se registrase un accidente en los accesos al centro. Giráldez espera que la adjudicación de esta obra se lleve a cabo en el próximo mes de octubre y que pueda estar lista en los primeros meses de 2027, lo que facilitaría la movilidad de los más pequeños y de toda la comunidad escolar lo antes posible.

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Esta será una de las actuaciones más importantes que se van a sacar adelante en esyte mandato.