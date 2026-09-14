Municipal
Lago celebra que la Xunta cuente con Cambados para una residencia de mayores
El gobienro autonómico adquirió ese compromiso en el Conbsello de la Xunta celebrado esta mañana
El alcalde de Cambados, Samuel Lago, celebra el compromiso de la Xunta de Galicia de construir una residencia de mayores en el municipio, un compromiso adquirido esta mañana durante la celebración del Consello d ela Xunta, en el que se aprobó la construcción de una veintena de residencias para mayores, entre ellasa, una en la villa del albariño. Lago no ha dudado, conocer la noticia, en destacar el trabajo realizado por el Concello para hacerla realidad. «Hoiy podemos decir que el trabajo, la insistencia y la reivindicación del Concello de Cambados han dado sus frutos», señala Lago.
El regidor explicaba ayer que «llevamos muchos años manteniendo reuniones, enviando escritos y trasladando acuerdos plenarios a la Xunta, sin dejar de llamar a ninguna puerta y defendiendo que Cambados merecía una residencia de mayores, especialmente desde el cierre del asilo de San Tomé».
El compromiso adquirido por la Xunta no finaliza la reivindicación y Lago anuncia que «ahora toca ponerse a trabajar, nos vamos a adherir al convenio y poner todos los medios necesarios para adquirir y poner a disposición la parcela, con el objetivo de que la residencia sea una realidad cuanto antes», afirma el alcalde. Una de las cuestiones que se espera en Cambados es que la residencia sea de carácter público». n
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un septuagenario mientras se bañaba en una playa de O Grove
- Gardacostas incauta un millar de artes ilegales, casi 300 kilos de pescado y marisco y otra embarcación
- Vilaxoán ya es la cuarta lonja más importante de Galicia en ventas de almeja y berberecho
- Una lección de ciencia y una tonelada de sardinas para despedir el Revenidas
- El Revenidas pasa de El Drogas a su día más familiar
- Alertan de la presencia de ratas en el centro de Vilagarcía de Arousa
- Vilagarcía habilita un nuevo aparcamiento público gratuito con 90 plazas en A Escardia
- Basura de «merendolas» y hasta una impresora salen del parque de A Coca de Vilagarcía