Lago celebra que la Xunta cuente con Cambados para una residencia de mayores

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, celebra el compromiso de la Xunta de Galicia de construir una residencia de mayores en el municipio, un compromiso adquirido esta mañana durante la celebración del Consello d ela Xunta, en el que se aprobó la construcción de una veintena de residencias para mayores, entre ellasa, una en la villa del albariño. Lago no ha dudado, conocer la noticia, en destacar el trabajo realizado por el Concello para hacerla realidad. «Hoiy podemos decir que el trabajo, la insistencia y la reivindicación del Concello de Cambados han dado sus frutos», señala Lago.

El regidor explicaba ayer que «llevamos muchos años manteniendo reuniones, enviando escritos y trasladando acuerdos plenarios a la Xunta, sin dejar de llamar a ninguna puerta y defendiendo que Cambados merecía una residencia de mayores, especialmente desde el cierre del asilo de San Tomé».

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El compromiso adquirido por la Xunta no finaliza la reivindicación y Lago anuncia que «ahora toca ponerse a trabajar, nos vamos a adherir al convenio y poner todos los medios necesarios para adquirir y poner a disposición la parcela, con el objetivo de que la residencia sea una realidad cuanto antes», afirma el alcalde. Una de las cuestiones que se espera en Cambados es que la residencia sea de carácter público». n