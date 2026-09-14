Familias de O Grove critican el servicio de bus escolar de As Bizocas

Familias de O Grove están muy molestas con el servicio de transporte escolar al instituto de As Bizocas. Según los afectados, el autocar pasa en ocasiones demasiado tarde, y en otras en cambio llega a las paradas antes de tiempo, por lo que hay alumnos que lo pierden y después tienen que ir en taxi al centro educativo.

Las familias sostienen que en el caso de la parada de Ardia, varias alumnas se han visto obligadas a coger un taxi para poder ir a clase a primera hora, a pesar de lo cual llegaron tarde y les pusieron una falta de asistencia a primera hora. «Es un escándalo», plantea un afectado.

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También se quejan de que el chófer tiene que ir a A Toxa a recoger a la monitora de transporte, algo que consideran inadecuado. Por ello, instan a la empresa concesionaria del servicio o a la Xunta de Galicia a tomar cartas en el asunto para resolver estas deficiencias.