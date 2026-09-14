Emgrobes cierra la campaña de vuelta al cole con más de 3.000 invitaciones repartidas

La campaña de vuelta al cole del Centro Comercial Abierto (CCA) De Tendas de O Grove ha concluido con un balance positivo para la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes), que destaca la participación de los vecinos y la confianza depositada en los establecimientos locales para adquirir los libros y el material necesario para el inicio del curso.

Durante casi quince días, los comercios participantes repartieron más de 3.000 invitaciones entre sus clientes. La práctica totalidad de estos boletos se distribuyeron y muchos de sus destinatarios acudieron a la fiesta de cierre organizada en la plaza de O Corgo.

A pesar de las elevadas temperaturas y de que buena parte de los vecinos aprovechó la jornada para acercarse a la playa, fueron numerosas las familias que se desplazaron hasta O Corgo para disfrutar de una tarde de juegos, música y actividades. El programa incluyó juegos de agua, toro mecánico e hinchables, convirtiendo la plaza en el escenario de una jornada festiva con la que Emgrobes quiso premiar la fidelidad de sus clientes.

La fiesta tuvo además un aliciente final: el sorteo de 150 euros en vales de compra entre las personas que habían entregado sus invitaciones. El premio correspondió a la papeleta número 2421, cuya propietaria era Graciela Blanco, vecina de O Grove.

La entrega del vale. / FdV

La ganadora había realizado compras, entre otros establecimientos, en Gaivota, un negocio local situado en la Aldea Comercial de A Toxa. El premio podrá ser utilizado en los establecimientos participantes en la campaña.

Dos premios más en las redes sociales

La campaña también se trasladó a las redes sociales de Emgrobes, con sorteos tanto en Facebook como en Instagram. En este caso, las ganadoras fueron Carlota Soutullo (@carlota95) y Ángeles Novas (@novasdominguez), que recibieron sendos vales de compra de 25 euros para gastar en cualquiera de los establecimientos participantes.

Desde Emgrobes destacan que estas iniciativas tienen como objetivo dinamizar el comercio local y fidelizar a la clientela, al tiempo que se refuerza la apuesta por realizar en los negocios de O Grove las compras relacionadas con el inicio del curso escolar.

La asociación agradece especialmente la implicación de las familias grovenses durante una campaña desarrollada coincidiendo con las primeras semanas de la vuelta a las aulas. Aunque todavía continúan las compras de productos necesarios para el curso, Emgrobes considera que la mayor parte de las adquisiciones ya se ha realizado y que los comercios y librerías locales han contado nuevamente con el respaldo de los vecinos.

Festa do Marisco

Cerrada la campaña de vuelta al cole, Emgrobes ya trabaja en las próximas iniciativas de dinamización comercial y gastronómica vinculadas a la Festa do Marisco.

Entre ellas se encuentran una nueva edición de Grovestock, la feria de oportunidades que se celebrará en la carpa de la fiesta, y A Cociña do Mar, dos propuestas que volverán a contar con el apoyo de la Xunta de Galicia.

La asociación mantiene además la mirada puesta en la Festa da Centola, prevista para noviembre, y en la campaña de Navidad, que centrará las acciones de promoción comercial durante el mes de diciembre.