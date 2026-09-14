El descenso de la venta de vino impide llegar a los 50 millones de kilos de uva en la DO Rías Baixas

Finalmente, la Denominación de Origen Rías Baixas no podrá llegar a los 50 millones de kilos de uva. Al menos, ya nadie confía en ello, toda vez que la vendimia agoniza y, a falta de recoger «un puñado» de viñedos de uvas tintas y de las últimas operaciones de algunas bodegas que incluso esperan a la «vendimia tardía», en estos momentos hay que hablar de 46 millones de kilos recogidos. ¡Lograr cuatro millones más se antoja del todo inviable!

Sea como fuere, esta recolección, llevada a cabo por 178 bodegas y 4.864 viticultores en una superficie de 5.057 hectáreas, puede considerarse «muy positiva», con una uva de excelente calidad, equiparable en volumen a la del pasado ejercicio, cuando se marcó el récord histórico de esta marca, con 47,5 millones de kilogramos.

Por ahí andará la cosa este año, lo cual puede llevar a algunos a preguntarse qué ha pasado para que ahora se vean tan lejos los 50 millones de kilos que todos tenían en mente. Habrá quien diga que la falta de lluvias en julio dejó al fruto sin una hidratación que le habría sentado de perlas. Pero lo cierto es que no se recogió más uva porque muchas bodegas no quisieron.

La recolección en viñedos de la Denominación de Origen Rías Baixas. / M. Méndez

Comercialmente hablando, en el sector hay miedo desde hace años, toda vez que la venta de vino se ha reducido, ya sea por los cambios en las tendencias o hábitos de consumo, por el mayor control ejercido a quienes conducen bajo los efectos del alcohol o por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump en relación con los aranceles.

Por unas causas u otras, la demanda de vino es menor, de ahí que muchas firmas vitivinícolas hayan pensado que no es necesario disponer de tanta producción y no han querido hacerse con un stock de botellas que después quizás no puedan vender.

De ahí que haya empresas que se limitaran a comprar el 70% o el 80% de la uva a la que podrían acceder atendiendo al rendimiento por hectárea autorizado por la DO Rías Baixas: 12.000 kilos por hectárea. Dicho de otro modo, que en algunos empresarios han dejado un 30% de la uva en la viña.

Manuel Méndez

Algo que tampoco debe sorprender a nadie y que se veía venir desde que en FARO DE VIGO se advirtió el pasado mes de marzo de que se estaba barajando en el sector la idea de recortar la producción, ya fuera reduciendo el rendimiento por hectárea o incluso prohibiendo nuevas plantaciones durante unos años.

Cerveza y refrescos

Se ponían aquellas propuestas sobre la mesa no solo por los aranceles, sino porque «nos estamos encontrando con que se está reduciendo el consumo de vino en todo el mundo, y debe preocuparnos que se sustituya el vino por la cerveza y los refrescos, que la gente de 20, 30 o 40 años tenga tendencia a reducir el consumo de alcohol o incluso a evitarlo por completo y que cuando vas a un restaurante veas cada vez menos mesas con la botella de vino encima», decían los defensores de la introducción de limitaciones a la producción.

Aquello, que iba a suponer una regulación por parte del Consello Regulador, y, por tanto, aplicable al conjunto del sector, causó un enorme revuelo, y ante la dura oposición desatada en algunas cooperativas y sindicatos, la propuesta de recortes quedó en agua de borrajas.

Lo que ha sucedido ahora es que las bodegas que temen los efectos de la caída del consumo han decidido comprar lo que de verdad creen que necesitan, de ahí que dejaran de adquirir hasta un 30% y de ahí, también, que no se vayan a alcanzar los 50 millones totales.

La vendimia en la Denominación de Origen Rías Baixas. / M. Méndez

Durante el fin de semana, como se había pronosticado en este diario el viernes, se alcanzaron los 45 millones, y a primera hora de esta mañana aparecían certificados 46 millones.

De esa cantidad, más de 31 millones de kilos de uva corresponden a la subzona Val do Salnés, más de 8 millones a Condado do Tea y casi 6 millones a O Rosal, repartiéndose la escasa cantidad restante entre Ribeira do Ulla y Soutomaior.

Las variedades

Por variedades, se trata de unos 45 millones de kilos de uva albariña, a la que se suman 10 toneladas de brancellao, 335 de caíño blanco, 30 de caíño tinto, 7 de castañal, 23 de espadeiro, 295 de godello y 205 de loureira blanca. Sin olvidar 24 de mencía, 5 toneladas de uva sousón, casi 4 de pedral, una cantidad similar de torrontés, algo más de una tonelada de ratiño galega y 179 toneladas de treixadura.

La mayor cantidad de albariño se recogió en O Salnés, con 31.000 toneladas, mientras que en Condado do Tea fueron alrededor de 7.900 y en la subzona de O Rosal, casi 5.000.

Manuel Méndez

Aclarado esto, y en cuanto al desarrollo de la vendimia propiamente dicho, en el Consello Regulador confirman lo explicado en las últimas semanas en cuanto a que «la uva tiene un buen estado higiénico-sanitario y una gran calidad, con grado alcohólico y acidez correctos».

Confirman también que la más madrugadora vendimia de la historia comenzó entre los días 13 y 14 en los viñedos de Vedra, a manos de bodegas de O Salnés y que el ciclo vitícola en la campaña «estuvo caracterizado por un invierno cálido y muy húmedo; y una primavera muy cálida y muy seca (la cuarta más seca desde que hay registros)».

Es decir, unas condiciones «similares a las del año pasado, con una tasa de brotación media del 90,3% y un índice de fertilidad de 2,3 racimos yema/ brotados». Tampoco se produjeron mermas de producción significativas, «siendo el valor medio del 10,6%, repartido entre corrimiento de flor, heladas, granizo, viento, plagas y enfermedades».