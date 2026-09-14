Denuncias cruzadas en el juzgado por la concesión del bar de la Aldea Labrega

La concesión del bar de la Aldea Labrega de Meis ha acabado en el juzgado con denuncias cruzadas entre el Concello y la adjudicataria de la explotación. Con todo, la previsión de la administración es volver a ofrecer la explotación mediante un concurso público para que pueda reabrir en primavera.

Según la alcaldesa, Marta Giráldez, tienen previsto realizar algunas obras y mejoras relacionadas con el tejado y otras cuestiones y en cuanto se hayan ejecutado convocarán otro proceso para encontrar un nuevo gestor.

El establecimiento abrió a finales de 2024 y permaneció en funcionamiento algo más de un año tras un complicado proceso de legalización de las instalaciones. Sin embargo, ya lleva meses sin actividad tras la marcha de la persona que ganó la concesión.

Como había avanzado este diario, hacia finales del año pasado, el Ayuntamiento inició un proceso de reclamación por impago de canon que ascendería a unos 10.000 euros, así como para conseguir las llaves del bar. Esto último se logró posteriormente, sin embargo, han tenido que acudir a los juzgados para exigir la deuda.

Pero la hostelera también ha llevado el asunto ante los tribunales, pues viene argumentando que el Ayuntamiento no cumplió su parte del contrato en cuanto al estado de las instalaciones y que le impedían desarrollar su actividad con normalidad.

«Se ampara en que tuvo que cerrar por problemas de goteras, pero no es verdad que este fuera el problema. Hay llamadas y mensajes y decía que cerraba porque se le había agotado la mercancía y otros motivos, incluso en días de verano, cuando no llovía, y era su obligación abrir unos determinados días y horas, como constaba en las condiciones de la concesión y las incumplió», explica la regidora.

Ambas denuncias se han acumulado en una misma causa que se dirime en la sección Civil de los tribunales de instancia de Cambados.

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Cabe recordar que este fue uno de los grandes logros del actual gobierno local, pues, cuando Giráldez accedió a la Alcaldía, se encontró con que las instalaciones iban a ser derribadas porque se habían construido en una propiedad privada. Así, alcanzaron un acuerdo con el propietario para comprar los terrenos y tras una reforma se licitó la explotación del local que está en la Aldea Labrega, en plena Ruta da Pedra e da Auga.