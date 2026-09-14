Catoira adjudica la recuperación del Camiño Real entre Abalo y Vilagarcía con una inversión de 610.000 euros

El Ayuntamiento de Catoira ha dado un nuevo paso para la recuperación del Camiño Real con la adjudicación a la empresa Marconsa de las obras comprendidas entre el Miradoiro da Ría, en Abalo, y el límite con el término municipal de Vilagarcía. El acuerdo fue adoptado por la mesa de contratación y permitirá que los trabajos puedan comenzar este otoño, una vez completada en las próximas semanas la documentación necesaria y formalizadas la dirección de obra y la supervisión de seguridad y salud.

La actuación supondrá una inversión global de unos 610.000 euros y permitirá recuperar un itinerario histórico y tradicional que actualmente presenta un estado muy deficiente. El proyecto contempla la creación de una conexión peatonal segura, accesible e integrada en el entorno entre los núcleos de Abalo y Miradoiro da Ría, evitando que los peatones tengan que utilizar la PO-548, una carretera con tráfico rodado y sin aceras.

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, pone especialmente el foco en la transformación del entorno de Abalo, donde se actuará sobre una zona muy deteriorada y con una importante pendiente que durante años estuvo vinculada al tránsito de camiones hacia una antigua planta de hormigón.

«Es una zona que lleva mucho tiempo degradada, con un pavimento completamente deteriorado, y ahora vamos a transformarla en un espacio público pensado fundamentalmente para las personas», explica el regidor nacionalista.

La intervención permitirá crear una nueva senda de unos 1.100 metros lineales, con la renovación completa del firme y la reordenación del espacio. En las zonas urbanizadas se combinarán pavimentos de hormigón y adoquín de piedra, mientras que en los tramos más naturales y alejados de las viviendas se utilizará un pavimento terroso natural estabilizado, con la intención de conservar la identidad tradicional del recorrido y crear también un espacio de esparcimiento.

El proyecto incluye además la renovación de la red de drenaje y de la iluminación, mediante nuevos puntos de luz LED, así como la instalación de nueva señalización, bancos y zonas verdes con especies autóctonas y resistentes a las condiciones climáticas de la zona.

«No se trata solo de arreglar un camino, sino de recuperar un espacio para los vecinos y devolverle una función que tuvo históricamente: conectar personas y núcleos de población», señala Castaño.

Uno de los elementos destacados de la intervención será la creación de una plataforma única en la que únicamente estará permitido el acceso de vehículos autorizados de residentes y garajes, además de los destinados a emergencias o a servicios de mantenimiento.

Una inversión de 610.000 euros

Marconsa se ha adjudicado los trabajos por unos 592.000 euros, lo que supone una baja de alrededor de 6.000 euros respecto al presupuesto previsto. El Ayuntamiento pretende destinar esta cantidad a incorporar mejoras al proyecto para sacar el máximo partido a la inversión.

A esta cuantía se suman otros 8.000 euros correspondientes a la dirección de obra y 4.000 euros destinados a seguridad y salud, hasta alcanzar una inversión total de unos 610.000 euros.

El plazo de ejecución establecido es de seis meses. De este modo, una vez completados los trámites previos y realizado el replanteo, está previsto que las obras se desarrollen durante el otoño y el invierno, hasta la próxima primavera.

La actuación entre Abalo y el límite con Vilagarcía constituye además la continuación del proyecto de mejora de la conexión peatonal entre el núcleo urbano de Catoira y el Paseo Miradoiro da Ría. El objetivo es completar progresivamente un itinerario alternativo a la PO-548, cuya elevada intensidad de tráfico dificulta su utilización por los peatones.

«El Ayuntamiento ha tomado la iniciativa con este proyecto para rehabilitar el Camiño Real entre los espacios de interés natural y paisajístico del municipio, con el convencimiento de que este nuevo itinerario se convertirá en un corredor funcional y turístico de carácter comarcal», subraya Xoán Castaño.

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El alcalde recuerda que el Gobierno local ha conseguido más de 1,6 millones de euros en ayudas y subvenciones, tanto de la Diputación como a través de Mar de Santiago, para afrontar el conjunto de actuaciones previstas para la recuperación del Camiño Real.