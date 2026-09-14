El BNG insta a Ravella a asumir la gestión del Plan Madruga

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía solicita en una moción que el Ayuntamiento asuma de forma directa la gestión del Plan Madruga en los centros educativos. En la actualidad, son las asociaciones de padres de alumnos las que organizan este servicio, pero el BNG considera que este modelo tiene muchas lagunas.

Los nacionalistas señalan, en primer lugar, que el Concello paga muy tarde la subvención municipal (el curso 2024-25 la abonó el 29 de enero de 2026), y que muchas Anpas tienen problemas para sobrevivir económicamente tanto tiempo.

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Además, el BNG cree que el servicio de conciliación funcionaría mejor si dependiese del Concello. «Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar no puede depender del esfuerzo voluntario de las Anpas ni de su capacidad para adelantar el dinero».