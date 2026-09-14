El avión pirotécnico regresa a San Vicente de Nogueira

Es una tradición que nació en los años 70 y que ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, dándole más atractivo a las fiestas de los Dolores de San Vicente de Nogueira. El avión pirotécnico regresará en la madrugada del próximo domingo, a la 1.00 horas, con su tradicional vuelo sobre el campo de la fiesta dejando atrás un reguero de fuegos artificiales y pólvora. Son aproximadamente 200 metros de recorrido en ida y vuelta que dejan impactado a todo aquel que lo presencia.

Además del avión pirotécnico, las fiestas también van a tener una novedad, el regreso de una lámpara a la iglesia después de mucho tiempo de rehabilitación, algo que estaban esperando todos los feligreses de la parroquia meisina. La lámpara cuenta con más de un cuarto de siglo de antigüedad y fue adquirida en su momento por más de un millón de pesetas, pero el paso del tiempo la había ido deteriorando y necesitaba una importante limpieza y puesta a punto que ha llevado su tiempo.

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La fiesta de San Vicente de Nogueira arrancará el sábado a primera hora de la mañana, con la alborada del grupo de gaitas Furruxa. El principal oficio religioso está previsto para las 13.00 horas y contará con la presencia de la Coral de Santa María de Caleiro. A las 19.00 tendrá lugar la tradicional procesión con la imagen de la santa, que estará acompañada de la Banda de Música Municipal de Vilanova de Arousa. Por la noche serán el grupo Eric Hidalgo Prime y la orquesta Trébol los encargados de amenizar la verbena en la que saldrá el avión pirotécnico, ya en la madrugada del domingo. n