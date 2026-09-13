Vilagarcía mejora la accesibilidad en Valle Inclán, aunque todavía quedan barreras

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha realizado mejoras de accesibilidad en las aceras de su competencia de la calle Valle Inclán. Hace ahora un año, en septiembre de 2025, un vecino de Sobradelo con discapacidad, Luis Villaronga, denunciaba públicamente que solo había un paso de peatones accesible en todo el tramo de la avenida situado entre la rotonda de acceso al Puerto y la depuradora de Ferrazo.

Este verano, sin embargo, el Concello sí actuó en parte de las aceras de su competencia. Hace un par de meses, operarios municipales rebajaron dos de los bordillos de una de las calles transversales a Valle Inclán, para permitir el paso de las sillas de ruedas. E hicieron otra rampa en la acera principal, a la altura de las mansiones de A Comboa.

Pero esta última actuación fue tildada de «chapuza» por Luis Villaronga. El motivo era que los operarios rebajaron la acera en un punto donde no había paso de peatones, dejando este a unos dos metros de distancia de la rampa.

En la práctica, esto suponía que si Villaronga, o cualquier otra persona en silla de ruedas, quería cruzar la calzada por ese punto aprovechando la rampa, tendría que hacerlo fuera del paso de peatones, ya que este no se desplazó, y quedó en una zona con los bordillos altos. Unas tres semanas después, los operarios municipales regresaron a la zona para terminar el trabajo.

Ahora sí, la administración local ha desplazado el paso de peatones a la zona donde se rebajó la rampa, de modo que ese punto sí es ahora accesible para las personas con movilidad reducida.

Tres aún tienen bordillos

En todo caso, y aún con estas mejoras acometidas por la administración local, la accesibilidad en ese tramo de Valle Inclán sigue siendo muy deficiente, para desesperación de personas como Luis Villaronga.

De hecho, entre la rotonda del Puerto y la depuradora de Ferrazo hay cinco pasos de peatones, pero solo dos de ellos son accesibles, puesto que los otros tres tienen los bordillos elevados.

La calle Valle Inclán es del Puerto, pero el mantenimiento y la señalización vial depende tanto de esta institución (la parte más próxima al mar) como del Concello (la parte más interior). El paseo marítimo que comunica Vilaxoán y Sobradelo con Vilagarcía y Carril sí es accesible, aunque los usuarios de sillas de ruedas deben desplazarse por la zona peatonal, y en esta hay numerosas baldosas sueltas o con ligeros desniveles.

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El problema es todavía mayor, sin embargo, en el caso de ir por la parte interior de la calle, puesto que en ese caso hay varios tramos de aceras separados entre sí, y sin rebajes, por lo que ir por ese margen sería muy complicado para una persona en silla de ruedas. Es más, en dirección a Vilagarcía, esa acera termina en una zona con bordillo elevado, y desemboca en un tramo de la calle Pablo Picasso que ni siquiera tiene aceras.