La presa del río Umia vuelve a situarse en el punto de mira del BNG y los ecologistas

El BNG y diferentes colectivos ecologistas protagonizan este mediodía a pie de río la anunciada concentración de protesta contra la presa reconstruida en el Umia, a la altura de Cabanelas, alegando que modifica las condiciones naturales del cauce.

Una protesta en la que participaron un centenar de personas y no exenta de reproches previos, ya que hace solo unos días se pronunciaron desde el Club Náutico O Muíño de Ribadumia para decir que este tipo de movilizaciones «llegan tarde», pues está construida desde hace mucho y se fue reconstruyendo prácticamente cada año para corregir los destrozos causados por las riadas, especialmente intensos en 2023. Y «quizás se causaba más daño al río cuando se reconstruía todos los años que ahora», sostienen en la entidad deportiva.

Casi al mismo tiempo se pronunció también la Consellería de Medio Ambiente, en su caso para pedir al promotor de la presa que corrija una «serie de deficiencias» detectadas, relativas a la integridad de la estructura y a facilitar el paso de los peces, si bien es cierto que «no se observan afectaciones negativas a la flora ni a la fauna, ni tampoco turbidez en el agua», aseguraron desde la Xunta.

Pero el BNG y los ecologistas insisten en denunciar los supuestos efectos que causa el agua embalsada en la presa sobre la dinámica fluvial, citando como ejemplos «el calentamiento del agua, alteración del hábitat de las especies acuáticas, una posible expansión de especies alóctonas y la modificación del transporte natural de sedimentos hacia la ría de Arousa».

Preocupación que hacen suya Adega, PDRA, SEO/BirdLife, la Federación Ecoloxista Galega (FEG), Sociedade Galega de Historia Natural, Clube de Pesca deportiva Pesca Cíes, Limpiarousa, CES, Somos Ribadumia y la asociación vecinal de San Vicente de Oubiña.

Como las creadas en años precedentes, con la intención de favorecer la acumulación de agua para realizar el abastecimiento a la isla grovense de A Toxa, esta última presa (que suple a las anteriores) consiste en la interrupción del cauce fluvial mediante la acumulación de grandes bloques de piedra reforzados con arena.

En su momento la empresa Gestagua, encargada desde 2022 del suministro y tratamiento integral del agua en A Toxa, explicó que la creación de esta presa no entraña riesgo alguno para el medio y no supone una variación del caudal, remarcando que es una práctica que se repite prácticamente cada año, en base a permisos provisionales concedidos por la Administración.

En 2023, la misma compañía aseguraba que estaba «gestionando un permiso definitivo para solucionar este problema de una vez por todas», dejando claro que «no se trata de retener o embalsar agua, sino de elevar el nivel para que cuando haya fuertes mareas vivas no se acumule demasiada agua de mar en ese punto del río donde se encuentran los bombeos que salen hacia A Toxa, ya que si se saliniza en exceso se estará inutilizando el agua para abastecimiento, y no se puede dejar la isla sin este suministro».

A lo que añadían en Gestagua que «lo que se hace es elevar el caudal para que no suba tanta agua salada, pero sigue bajando la misma cantidad por el Umia y el cauce es el mismo».