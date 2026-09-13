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Meaño vive la fiesta de los Milagros

El Concello celebró el día de su patrona con una misa solemne y una procesión que contó con la participación activa del gobierno local

Las actividades continúan esta tarde y se completan con una verbena

El alcalde, que camina tras la imagen de la Virgen de los Milagros, presidió los diferentes actos desplegados ya.

El alcalde, que camina tras la imagen de la Virgen de los Milagros, presidió los diferentes actos desplegados ya. / T. Hermida

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Tino Hermida

Meaño

Meaño, celebra la fiesta de los Milagros, patrona del Concello, en una jornada con nutrida presencia del gobierno local que arrancaba en el plano deportivo con la disputa de la Carreira Popular en el centro de la localidad, mientras a esa hora se celebraba el primer oficio religioso en honor a la Virgen, en una franja horaria con presencia de muchos devotos de fuera de la localidad.

Al filo de las 13.00 horas se celebró el protocolario desfile del gobierno local, cuyos miembros, acompañados por los sones de la Banda Unión Musical de Meaño (BUMM), recorrieron los doscientos metros entre el consistorio y la iglesia parroquial para asistir a la misa solemne. Ésta, oficiada por el cura párroco José Manuel Taibo, estuvo cantada por el coro San Xoán Bautista.

Un momento de la procesión.

Un momento de la procesión. / T. Hermida

Al finalizar se celebró la tradicional procesión con la santa portada, como es tradición, por mujeres, de nuevo con el gobierno local, encabezado por el regidor, Carlos Viéitez, desfilando en primera fila.

No faltó una pequeña actuación de la BUMM en el atrio, antes de que las familias pudieran retirarse a la comida festiva en sus respectivos domicilios.

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La fiesta, organizada toda ella por el Concello, continúa esta noche, también con presencia del regidor y su gobierno. Primero con un concierto en la plaza de la Banda Unión Musical de Meaño, dirigida por el maestro Diego Javier Lorente López, y después, con una verbena amenizada por la orquesta Pontevedra, en pase único.

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