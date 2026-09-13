A Illa, 390 toneladas de algas y almeja rubia que se traducen en 4.000 tapas gratuitas

Las algas y la almeja rubia son dos de los recursos destacados en la lonja de A Illa, donde en lo que va de año generaron casi 900.000 euros tras la subasta de más de 31 toneladas del citado bivalvo, 191 de golfo, casi 78 de alga verde y 90 toneladas de la parda. Con estos antecedentes puede entenderse mejor la celebración de «O Mar en Tapas», la propuesta gastronómica que este fin de semana implica a una decena de establecimientos hosteleros en los que se reparten alrededor de 4.000 tapas gratuitas elaboradas con los citados ingredientes.

Es una forma de promocionar los productos comercializados por la OPP-20 y a la hostelería local que cuenta con el respaldo del Concello que preside Luis Arosa, convencido de que esta iniciativa permite dar a conocer «un producto local de una calidad excepcional».

Como también lo está de que promover este tipo de eventos en pleno mes de septiembre favorece la desestacionalización del turismo, además de poner en valor y dignificar el trabajo de las gentes del mar.

El restaurante vinoteca Aldea apuesta por una «Empanadilla de aldea de almejas con wakame». / FdV

Un punto de vista en el que coincide la Consellería do Mar, que colabora en las jornadas. Su director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, aplaude esta «apuesta de los productores por dignificar y dar salida comercial a la almeja rubia, un bivalvo de excelente calidad gastronómica, así como por el aprovechamiento sostenible de los recursos vegetales marinos».

Alude así a «las seis variedades de algas comercializadas en la lonja de A Illa, como son el wakame, kombu, gracilaria, codium, himanthalia y lechuga de mar», que presenta como «productos 100% naturales que cuentan con certificación ecológica y abren nuevas vías de mercado para la gastronomía y la economía azul de Galicia».

Ni que decir tiene que la combinación de las algas con la almeja rubia en las diez elaboraciones presentadas a la actividad por los locales participantes «permite acercar estos productos al público de una forma diferente y mostrar sus posibilidades en la cocina», sentencian en la OPP-20.

Se trata, cabe recordar, de recetas como la de Ribeirán café bar, que presenta unas «Almejas sobre crema marinera de patata con wakame», mientras que restaurante vinoteca Aldea apuesta por una «Empanadilla aldea de almejas con wakame».

En restaurante-bar López, la propuesta son unas «Almejas sobre lecho de wakame con salsa roja», el restaurante A Meca ofrece «Almejas en un mar de codium» y el bar O Porto participa con una «Marea verde con almejas».

Asimismo, café bar Saratoga ofrece «Almejas con arroz y codium», el restaurante Enno's propone «Almejas a la plancha sobre cama de wakame» y A Boa Vida gastrobar reparte «Almejas al albariño salteadas con ajo y wakame».