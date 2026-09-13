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Tráfico

Familias del Sagrada Familia piden más tiempo para aparcar

Argumentan que el periodo actual es insuficiente para recoger a los niños que comen en el colegio

Padres y alumnos del colegio Sagrada Familia.

Padres y alumnos del colegio Sagrada Familia. / M.Méndez

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Anxo Martínez

Vilagarcía

Tutores de alumnos del colegio Sagrada Familia, de Vilagarcía, solicitan al Ayuntamiento más tiempo para estacionar en la zona de la plaza de abastos, con la finalidad de poder recoger a sus hijos y nietos sin temor a exponerse a una multa.

En el entorno del mercado hay la posibilidad de aparcar durante media hora, para realizar compras u otras gestiones, pero algunas familias con niños en el colegio filipense sostienen que ese periodo de tiempo es insuficiente con los chicos del comedor escolar, que salen más tarde.

A mayores, las personas de más edad consideran doblemente necesaria la ampliación del periodo de aparcamiento autorizado, para no tener que dejar el coche demasiado lejos y recoger a tiempo a sus hijos o nietos.

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Algunos tutores ya han transmitido la petición al Concello por escrito.

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