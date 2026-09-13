La «deficiente» recogida de basura preocupa a los grovenses

De un tiempo a esta parte parecen acentuarse las quejas de los vecinos del Concello de O Grove en relación con la recogida de basura y la limpieza del municipio. Se lamentan porque «hay demasiadas zonas sucias» en la villa y les preocupa que «algunas papeleras pasan días llenas a rebosar, sin que nadie las vacíe».

Los denunciantes aportan tanto testimonios como imágenes que los avalan para alertar públicamente de esta situación y demandar «un mayor esfuerzo» de los servicios de limpieza, responsabilizando directamente de ello al gobierno de José Antonio Cacabelos cuando aducen que «el pueblo pasó abandonado todo el verano» y sospechan que «así seguirá durante la Festa do Marisco y el invierno».

Una papelera llena tras varios días sin ser vaciada, según los vecinos. / FdV

Pero no solo aluden a problemas concretos y calles necesitadas de «más limpieza», sino que se refieren también a la recientemente remodelada plaza de O Corgo, habilitada a modo de refugio climático.

En relación con esto último, es evidente que el resultado final de la obra agrada a la mayoría, pues son muchos los elogios que se escuchan sobre lo acogedor y llamativo de este punto de encuentro. Incluso los más críticos con el gobierno local aceptan de buen grado la mejora introducida. Pero hay un problema, a juicio de los propios vecinos, y es que «no se han instalado papeleras, por lo que suelen verse todo tipo de residuos tirados por la plaza».

Sostienen que «la papelera más cercana está a la altura del skate-park, pero es claramente insuficiente», de ahí que reivindiquen la instalación de estos recipientes en el corazón de la flamante zona ajardinada de O Corgo.