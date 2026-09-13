Lembranzas
Aquela Vilanova na que fomos felices
Fomos rapaces daquela vila mariñeira onde corríamos alegres e felices
Chovera ou ventara xogabamos nos camiños ó escondite e ó fútbol cun bote de lexívia cheo de terra
Benito Leiro
Ó evocar as festas patronais, as populares Pastorizas doutros tempos, cómpre tamén lembrar como era a Vilanova do Século XX. Porque os da miña xeneración somos das últimas décadas do século pasado e non nos damos adaptado aos adiantos tecnolóxicos da xa avanzada centuria do XXI.
Fomos rapaces daquela vila mariñeira onde corríamos alegres e felices, xogando á pelota, ó pañueliño, ós trompos, ás bolas, a pinarrea, a ovo-pico-araña, a denada, cabeza en corcho cu de tambor... Chovera ou ventara xogabamos nos camiños ó escondite, ó fútbol cun bote de lexívia cheo de terra, igual que as rapazas xogaban á goma ou ós trísqueles.
O centro das nosas correrías infantís era o Grupo Escolar José Antonio, edificado en pedra, onde aprendemos aquela máxima un tanto salvaxe: «A letra con sangue entra». Algúns íamos a escola de don Enrique Longa, outros ían á de don Arturo Esperón e os maiores á de don Rafael Sánchez.
As rapazas ían á de dona Maruja ou dona Anuncia. O libro de referencia era a Enciclopedia Álvarez, que contiña nocións de gramática, cálculo, xeografía, historia, relixión e mesmo hixiene. Cun único texto estudabas todas as asignaturas e no material escolar gastabas pizarra, pizarrillo, libreta, lapis, afialapis, goma de borrar e bolígrafo que os nosos pais mercaban no estanco de don Pastor Pombo.
Aquela Vilanova era o Cine Coliseo, a nosa fábrica de soños, onde Faustino exercía de proxectista mentres Baulde e Milucho Chinchón acomodaban ó público durante a proxección da película.
Dende a platea soñabamos as aventuras de Tarzán de los monos encarnado por Johny Weissmuller, a valentía de Gary Cooper en Solo ante el peligro, ou sentíamos os primeiros latexos sentimentais con Marisol en La vida es una tómbola ou Joselito, el niño ruiseñor. Tamén riamos co inefable Cantinflas ou coas pelis mudas dos irmáns Marx. Antes de comezar ou ó rematar a función mercabamos pipas, caramelos e cacahuetes nos postos de señora Teresa a Cajanta ou señora Dolores a Xila...
Somos da Vilanova do Bar Santos, onde sentaba cátedra de gastronomía a señora Evangelina e da Casa Canteiro, onde impartía leccións de cociña señora Carme a Maraxola, ou do Club, aquela sociedade que nin era Círculo nin Marítimo nin Deportivo, onde con Pancho e Manuela ao frente bebemos os primeiros Kas de laranxa e comemos os primeiros bocatas de chorizo Revilla, un sabor que maravilla. Naqueles antigos bares, incluíndo Chunguita, Popó e Abalo gozabamos con embeleso as series de Rintintín, de Bonanza ou El Fugitivo, que nos pegaban os ollos á pequena pantalla.
Somos dos tempos da gamela de Bautista Fontán, que desde o seu peirao nos trasladaba ó Terrón cando non existía a pasarela que hoxe cruzamos en 2 minutos. Vadear o estreito do Ariño era toda unha aventura, onde nunca sabías cando saías nin cando chegabas de volta. Pero sair saías e chegar chegabas porque Bautista nunca fallaba.
Somos tamén da época do vello campo do Mosqueiro, de As Sinas, onde soñabamos con ser campións das Rías Baixas, o gran torneo amateur que o Villanueva FC gañou en 1964 e 1965, onde competían os mellores equipos amateurs das provincias de A Coruña e Pontevedra.
Alí vivimos dende moi cativos a emoción do fútbol con Salurio de porteiro, Rubio de medio centro, Quinso o Chula de central, Raposo de extremo, Sarolo de interior e Paquiño Novo de dianteiro, o deporte que tanto nos apaixoaba e que tantas veces remataba en tangana sen que o sangue chegase ó río. Unha das que dirixía o cotarro era señora Rosa a Choupina, muller de rexo carácter que tiña unha taberna no barrio de San Pedro.
Somos dos tempos idos da vila salazoneira e conserveira dos Pérez Lafuente, que aínda pervive, de Paco Lafuente, da Industrial dos Abalo ou de Paladar. Somos dunha vila de mariñeiros como señor Melchor Charlín, señor José o Rianxeiro, Anxelo, señor Joaquín o Raiano e Riquitolo, ou precursores das bateas mexilloeiras como Benito Oubiña ou Manolo Janeiro, entre outros.
Non creo que sexamos nostálxicos avós de contar batallitas, só creo que agora toca ser felices, tamén, lembrando aquela fermosa vila na que o fomos.
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