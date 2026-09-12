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Una cita con la tradición

La Xuntanza de Bolillos de Valga celebra su décimo aniversario con cerca de 450 participantes

La Asociación de Palilleras A Bella Otero impulsó la divulgación de las labores tradicionales mediante una jornada que combinó exposiciones, puestos comerciales y actividades de convivencia

El encuentro de «palilleiras» mantenido en Valga.

El encuentro de «palilleiras» mantenido en Valga. / FdV

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Valga

El pabellón municipal de Baño acogió una nueva edición de la Xuntanza de Bolillos y Labores de Valga, una cita organizada por la Asociación de Palilleras A Bella Otero que este año tuvo un carácter especial al celebrar su décimo aniversario y alcanzar una cifra récord de participación.

Según los cálculos de la presidenta de la asociación, Lourdes Conde, el encuentro reunió a entre 425 y 450 personas, llegadas desde distintos puntos de Galicia y también de otras comunidades autónomas. La jornada convirtió así el recinto deportivo de Baño en un gran punto de encuentro para aficionados y artesanos vinculados a los bolillos y a las labores tradicionales.

La actividad comenzó con la recepción de las palilleras participantes y un desayuno de bienvenida. A lo largo de la mañana también se produjo la visita de las autoridades locales, que participaron en la bienvenida oficial a los asistentes y en el acto de entrega de regalos a las representantes de las diferentes agrupaciones presentes en la cita.

Algunas de las asistentes.

Algunas de las asistentes. / FdV

El encuentro permitió además acercar esta artesanía al público general. Durante toda la jornada se pudieron visitar los diferentes puestos comerciales instalados en el pabellón, dedicados a la venta de materiales para labores, productos de artesanía y bisutería.

Los visitantes también tuvieron la oportunidad de contemplar una exposición de trabajos realizados por las integrantes de la Asociación de Palilleras A Bella Otero, que mostró parte de la labor desarrollada por la entidad a lo largo de sus diez años de trayectoria.

La programación se completó con un sorteo de regalos, aportados por entidades y establecimientos comerciales de Valga y de la comarca, que contribuyeron a reforzar el carácter festivo de esta décima edición.

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Con esta celebración, la Asociación de Palilleras A Bella Otero conmemoró una década de actividad dedicada a mantener y divulgar las labores tradicionales, al tiempo que la Xuntanza volvió a reunir en Valga a cientos de aficionados procedentes de diferentes territorios.

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