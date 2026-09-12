Una cita con la tradición
La Xuntanza de Bolillos de Valga celebra su décimo aniversario con cerca de 450 participantes
La Asociación de Palilleras A Bella Otero impulsó la divulgación de las labores tradicionales mediante una jornada que combinó exposiciones, puestos comerciales y actividades de convivencia
El pabellón municipal de Baño acogió una nueva edición de la Xuntanza de Bolillos y Labores de Valga, una cita organizada por la Asociación de Palilleras A Bella Otero que este año tuvo un carácter especial al celebrar su décimo aniversario y alcanzar una cifra récord de participación.
Según los cálculos de la presidenta de la asociación, Lourdes Conde, el encuentro reunió a entre 425 y 450 personas, llegadas desde distintos puntos de Galicia y también de otras comunidades autónomas. La jornada convirtió así el recinto deportivo de Baño en un gran punto de encuentro para aficionados y artesanos vinculados a los bolillos y a las labores tradicionales.
La actividad comenzó con la recepción de las palilleras participantes y un desayuno de bienvenida. A lo largo de la mañana también se produjo la visita de las autoridades locales, que participaron en la bienvenida oficial a los asistentes y en el acto de entrega de regalos a las representantes de las diferentes agrupaciones presentes en la cita.
El encuentro permitió además acercar esta artesanía al público general. Durante toda la jornada se pudieron visitar los diferentes puestos comerciales instalados en el pabellón, dedicados a la venta de materiales para labores, productos de artesanía y bisutería.
Los visitantes también tuvieron la oportunidad de contemplar una exposición de trabajos realizados por las integrantes de la Asociación de Palilleras A Bella Otero, que mostró parte de la labor desarrollada por la entidad a lo largo de sus diez años de trayectoria.
La programación se completó con un sorteo de regalos, aportados por entidades y establecimientos comerciales de Valga y de la comarca, que contribuyeron a reforzar el carácter festivo de esta décima edición.
Con esta celebración, la Asociación de Palilleras A Bella Otero conmemoró una década de actividad dedicada a mantener y divulgar las labores tradicionales, al tiempo que la Xuntanza volvió a reunir en Valga a cientos de aficionados procedentes de diferentes territorios.
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