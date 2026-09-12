La Xunta cifra en 42 los alumnos del IES de Carril sin derecho a bus escolar

La Xunta de Galicia ha desvelado que de los 79 alumnos que van al instituto de Carril desde la parada del autobús escolar de A Escardia, 42 de ellos viven a menos de dos kilómetros del centro educativo y que, en consecuencia, «no tendrían derecho al transporte escolar de acuerdo con la normativa vigente», según apunta la Consellería de Presidencia en una nota remitida a FARO.

Las familias de alumnos del IES de Carril procedentes de A Escardia y A Torre están muy molestos con la Xunta de Galicia por el funcionamiento del transporte escolar este curso. Los chicos de A Torre han sido cambiados para la línea de Guillán, lo que les obliga a estar en la parada a las 8.15 horas (el instituto abre a las 9.00), y varios alumnos de la parada de A Escardia no han podido subir al autobús estos días porque ya iba lleno.

Los afectados han amenazado con movilizarse, alegando que en su día se les prometió autobús escolar a cambio de aceptar el traslado del instituto Castro Alobre al del Carril, que les queda más lejos.

Pero la Dirección Xeral de Mobilidade, que depende de la Consellería de Presidencia, echa mano de la normativa, indicando que para tener derecho al transporte escolar gratuito el alumno tiene que residir , «fuera del núcleo urbano en el que radique el centro escolar o, en todo caso, residir a una distancia superior a los dos kilómetros del centro».

Según la Xunta, la empresa concesionaria del servicio de transporte ya les avisó en agosto de la posible falta de capacidad del autocar que cubría la línea A Torre-A Escardia debido al aumento de alumnos previsto para el nuevo curso. Ante esta situación, la administración optó por modificar los recorridos y por reubicar a los estudiantes de A Torre en la línea San Xosé-Guillán, que sí disponía de espacio en el autocar.

Pero, según la versión de la Xunta, el problema resurgió porque, posteriormente, «el centro educativo comunicó un incremento significativo de las solicitudes de transporte en la parada de A Escardia, muy por encima de lo inicialmente solicitado».

Lo que hizo entonces Mobilidade fue pedir al instituto la relación de los domicilios de los alumnos que habían pedido autobús, para comprobar que todos tenían derecho al mismo.

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Y es en ese cribado en el que, según la Xunta, de los 79 solicitantes correspondientes a la parada de A Escardia, solo 37 tendrían derecho al bus por vivir a más de dos kilómetros del instituto. Eso sí, en la nota de Presidencia no se aclara qué va a suceder a partir de ahora con las solicitudes que, según ellos, no cumplen los requisitos.