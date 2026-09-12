La Xunta apura los últimos días de vendimia para incentivar la compra de uva

Con la vendimia en su recta final en denominaciones de origen como la de Rías Baixas, donde ya se explicaba ayer en FARO DE VIGO que este fin de semana se alcanzan los 45 millones de kilos, la Xunta insiste en divulgar su propuesta para facilitar a las bodegas gallegas la compra de uva.

Y es que mantiene abierta hasta el próximo 16 de diciembre la línea de préstamos destinada a facilitar la financiación necesaria para adquirir el fruto de la actual campaña, al abrigo de un programa que, dotado con un presupuesto de dos millones de euros, pretende aportar liquidez al sector en uno de los momentos de mayor esfuerzo financiero del año, además de facilitar que las empresas puedan afrontar el pago de la cosecha a los viticultores en los plazos establecidos.

En ello abundó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante su visita a las bodegas Santiago Roma, en el Concello de Ribadumia, donde pudo interesarse por el desarrollo de la vendimia y recordar las características de la convocatoria de ayudas.

La visita de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, a bodegas Santiago Roma. / FdV

Así las cosas, Lorenzana explicó que estos apoyos pretenden mejorar el acceso de las bodegas a financiación en condiciones más ventajosas, ya que la Xunta subvenciona los intereses y las comisiones de las operaciones de préstamo que se formalicen para la adquisición de uva.

La línea correspondiente a 2026 puede solicitarse desde el pasado 5 de agosto y está dirigida a ayudar a las bodegas a afrontar la importante necesidad de liquidez que supone la compra de la cosecha. Y parece que en lo que va de esta edición ya se han registrado una decena de solicitudes, correspondientes a operaciones financieras por un importe total de 3,62 millones de euros.

El programa cuenta además con una trayectoria acumulada de tres convocatorias anteriores, correspondientes al periodo 2023-2025. Durante esas ediciones se acogieron a los apoyos 119 bodegas, con más de 41,7 millones de euros de financiación movilizada y 2,1 millones de euros en préstamos concedidos.

La recolección en viñedos de la Denominación de Origen Rías Baixas. / M. Méndez

Esta iniciativa de financiación se enmarca en la apuesta de la Xunta por reforzar la competitividad de un sector considerado estratégico tanto para la economía como para el medio rural gallego, toda vez que entre las cinco denominaciones de origen —Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei— y las cinco indicaciones geográficas protegidas, como Viños da Terra de Barbanza e Iria, reúnen actualmente a 13.400 viticultores y 479 bodegas.

Remarcan en el Gobierno de Galicia que el valor económico del vino comercializado por estas figuras de calidad supera los 200 millones de euros. Para añadir que la dimensión productiva del sector quedó reflejada también en la campaña de 2025, que concluyó con cerca de 76 millones de kilos de uva recogidos, convirtiéndose en la tercera vendimia más abundante desde que existen registros, únicamente por detrás de las de 2011 y 2023.

En este contexto, Lorenzana defendió que la línea de préstamos contribuye a sostener la actividad de las bodegas en un momento especialmente exigente desde el punto de vista financiero y a reforzar la competitividad de un sector que, según destacó, constituye uno de los mejores exponentes de los valores asociados a la marca Galicia Calidade.

Durante su visita a Ribadumia, la conselleira puso también en valor la trayectoria de Santiago Roma, a la que definió como una empresa familiar con casi treinta años de historia que apuesta por la calidad y por métodos artesanales para elaborar un vino de autor que ha recibido numerosos galardones.