La solidaridad mueve a los dragones río arriba

Como estaba previsto, los grovenses se armaron de ganas, fuerzas e ilusión para seguir los pasos de la traslación del apóstol Santiago por la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla subidos en sus barcos dragón.

Y así completaron la segunda etapa de un llamativo peregrinar desde la villa meca hasta Santiago de Compostela, donde se presentarán esta tarde tras cubrir a pie los últimos kilómetros del Camiño Portugués.

Lo que hicieron hoy fue disfrutar de un día espléndido y de la belleza del paisaje dando remos río arriba, con escalas en Vilanova, en el puerto vilagarciano de Carril, donde la isla de Cortegada fue fiel testigo de su aventura, y en la playa fluvial de Catoira, para completar el recorrido marítimo-fluvial en Pontecesures y Padrón.

Allí, aunque cansados, no pudieron más que sentirse orgullosos de haberlo logrado y, sobre todo, de protagonizar esta aventura por una buena causa, como es la lucha contra el cáncer.

Como en la barca de piedra, pero en barco dragón, desde O Grove a Santiago / Paco Luna

Así se vive la Travesía Barca de Pedra-Proxecto BCS, impulsada por el club marítimo, deportivo y cultural Breogán y que arrancaba ayer en la iglesia de San Vicente y la playa de O Carreiro, desde la que se hizo el primer recorrido para llegar a la de Peralto y celebrar allí la Ceremonia de las Flores, como ya se explicaba en FARO.

Son las «Padexadas contra o cancro» que movieron a los barcos dragón desde la villa mecas hasta Pontecesures, donde las tripulaciones siguieron a pie hasta la padronesa iglesia de Santiago Apóstol, en la que, según cuenta la tradición, amarró la barca de piedra que había trasladado los restos del Apóstol desde Palestina.

La jornada de mañana se reserva para el viaje a pie desde tierras de Rosalía hacia Compostela, completándose así otra de las muchas actividades socioculturales, solidarias y/o deportivo que lleva a cabo el Breogán de Félix Lamas.

La ruta a su paso por Vilagarcía. / FdV

Por cierto, que esta del Breogán no es la única actividad solidaria desplegada hoy, toda vez que se celebra en el Auditorio de O Grove la gala de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Vilagarcía (Afasal).

En este caso con participación del poeta Queco Fresco, el grupo teatral Enxebre, el mago profesional Yago Barral y Pablo Gali, concursante de «La Voz».

La siguiente cita con Afasal llegará el día 26 en la Sala de Conferencias del Auditorio de Vilagarcía de Arousa, donde se ofrecerá una jornada informativa sobre alzhéimer, con entrada gratuita.

Intervendrá el doctor Manuel Seijo Martínez, facultativo del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), quien hablará sobre el deterioro cognitivo y el Alzheimer en 2026, con especial atención a las posibilidades existentes para prevenirlo y retrasarlo.

Junto a él, la delegada de la Fundación Aequitas en Galicia, Fátima Vázquez Espierrez, que centrará su intervención en las medidas de apoyo para las personas con discapacidad. Y completará la terna el doctor Carlos Spuch Calvar, investigador principal del Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, para hablar de la importancia de la detección temprana de la enfermedad.