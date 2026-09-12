Las quejas asedian la colonia felina del cementerio de Cambados

La colonia felina del cementerio de Santa Mariña se ha convertido en fuente de conflicto, desembocando en la presentación de quejas formales ante el Concello de Cambados, solicitando información sobre su situación legal y subsidiariamente su alejamiento del cementerio. Un extremo que rechaza el Refugio de Animales, defendiendo su gestión y atribuyendo los problemas denunciados al «continúo sabotaje» del proyecto.

Ambas partes miran directamente al Ayuntamiento como administración competente en la aplicación de la legislación de bienestar animal estatal y autonómica, pero con visiones diferentes.

Titulares de nichos consideran que el lugar no es apropiado al tratarse de un lugar de culto religioso donde, según describen, se acumulan cacharros para dar de comer y beber, pero sobre todo ven un «gran número de gatos salvajes encima de las sepulturas», que les parece «anormal, pues «lo habitual es ver uno o dos merodeando», según consta en un escrito presentado esta semana por un particular.

Así, estiman que el método CER de esterilización y suelta para frenar las poblaciones no está dando resultados y «aparentemente, lo que se consideraba una solución, se ha convertido rápidamente en un problema».

Por eso, solicitan que se investigue el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, además de pedir toda la documentación relativa a la colonia y la forma de traslado de una competencia, como es la «vigilancia y gestión de las colonias que, por ley, corresponde alAyuntamiento». Y en caso de ser por convenio y observar irregularidades, piden que «considere la rescisión».

Y es que denotan un «exceso de competencias» por parte de la protectora, a la que también acusan de «falta de tacto» en un lugar donde se entierra a seres queridos, y cuyo papel, consideran, «debería quedar limitado a una mera labor colaboradora».

El asunto incluso se puso en manos de la Guardia Civil cuando aparecieron unos huesos esparcidos pero, según el denunciante, no vio conducta delictiva y les remiten a la administración.

Llegados de otros sitios

También el Refugio acudió con el Seprona al lugar, según su presidenta, Olga Costa. Esta defiende que «cumplimos la ley» y que crearon la colonia «por requerimiento del Concello» ante las «pésimas condiciones de la docena de gatos que vivían allí desde hace más de diez años». De hecho, relata que muchos murieron y, a día de hoy, «hay cinco o seis registrados, con su chip y dados de alta en el Concello y en la Xunta como colonia felina y, como tal, está protegida por la ley. Además de que la persona encargada tiene carné de alimentadora».

El Refugio aporta una imagen indicando que pertenece al lunes y no había desechos. / FdV

Costa, conocedora de las quejas, acudió esta semana y «durante el verano muchas veces y es mentira que ensucien». Es más, atribuye el depósito de desechos a los mismos autores del reiterado destrozo de las casetas.

«Nueve veces hemos sufrido daños por parte de personas que no quieren la colonia allí y pretenden dar mala imagen para que se expulse a los animales, pero no molestan a nadie. Ni están todo el día, ni ensucian y aunque los muevan, van a volver. Son lugares donde suele haber gatos y además hacen una función, evitan ratones que se cuelan en las tumbas», añadió.

También defiende el funcionamiento del método y asegura que al lugar llegan felinos «de las viviendas colindantes» e invita a ver cómo los suyos tienen la oreja marcada para, en todo caso, reclamar a la administración local: «Será quien tenga que intervenir con sus propietarios. Estamos cansados de rescatar camadas de cachorros del contenedor de Santa Mariña».

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Lo único que concede la presidenta es que la casa actual es «rudimentaria», pero «cada una cuesta 300 euros y nos las rompen, por eso pedimos cámaras». Y pide «entender los dos puntos de vista», además de asegurar que la parroquia «no puso objeción».