El PP de Pontecesures alerta de que la recogida de basura se encareció un 132% y sigue sin contrato definitivo

El PP de Pontecesures denuncia la «falta de un plan serio» del gobierno local de Maite Tocino para resolver el problema de la recogida de residuos y advierte de que el fuerte incremento del coste del servicio podría terminar repercutiendo en los bolsillos de los vecinos mediante una subida de la tasa.

Los populares sitúan el origen de la situación en las decisiones adoptadas por el actual gobierno bipartito y critican sus continuos cambios de posición respecto al modelo de gestión de los residuos. Según explica el portavoz municipal del PP, Juan Manuel Vidal Seage, el Concello pagaba en 2023 unos 15.916 euros mensuales por el servicio, con un coste anual de 343.400 euros incluyendo todos los conceptos. En 2025, esa cantidad se elevó hasta los 571.405 euros anuales.

La escalada continúa este año. A falta de conocer el coste total de 2026, el pago mensual a la Mancomunidad de Barbanza alcanza ya los 36.986 euros, lo que, según los cálculos del PP, supone un incremento del 132% respecto a hace tres años.

«La factura se dispara y el gobierno sigue sin dar una explicación pública y comprensible de los motivos por los que se abona esta cantidad tan exagerada», señala Vidal Seage. El portavoz popular también reclama conocer cuánto se pagará durante lo que queda de año, de dónde saldrán esos recursos y qué empresa o sistema asumirá la recogida a partir del 31 de diciembre.

El PP considera especialmente preocupante que queden menos de cuatro meses para que termine la continuidad provisional del servicio y que Pontecesures siga sin disponer de un nuevo contrato definitivo. El servicio de la Mancomunidad de Barbanza finalizó formalmente el pasado 31 de marzo, pero desde entonces el municipio funciona mediante prórrogas transitorias con FCC que concluirán el 31 de diciembre y que, según los populares, ya no podrán prolongarse.

Del rechazo a Sogama a la adhesión

Vidal Seage centra también sus críticas en el cambio de postura del BNG respecto al modelo de tratamiento de residuos. El PP recuerda que los nacionalistas defendieron durante años el sistema húmedo-seco de la planta de Servia como alternativa a Sogama e incluso reclamaron antes de 2023 que se licitase dicha planta para garantizar su continuidad.

Sin embargo, una vez en el gobierno municipal, el BNG terminó promoviendo la adhesión de Pontecesures a Sogama, precisamente el sistema que había cuestionado anteriormente. Para los populares, esta decisión evidencia la falta de una estrategia definida sobre la gestión de los residuos.

Además, el PP pone el foco en los reparos recogidos en el informe de Secretaría-Intervención sobre el convenio de adhesión. Según la formación, el documento advierte de que el presupuesto municipal en vigor no dispone de crédito para asumir el convenio y de que el periodo de vigencia pactado, de cinco años, supera el límite máximo de cuatro establecido legalmente para este tipo de acuerdos.

«Parches de última hora»

Los populares reprochan al ejecutivo local que, en lugar de aprovechar los meses transcurridos para diseñar una solución definitiva, haya recurrido a medidas provisionales. Entre ellas sitúan un informe económico externo encargado en mayo para justificar el pago del servicio sin concurso y una nueva Ordenanza de residuos aprobada en julio.

Aunque el PP reconoce que la ordenanza constituye un trabajo «ambicioso», cuestiona que su aprobación se haya producido después de que hubiese vencido, en abril de 2025, el plazo legal que, según los populares, debía haberse cumplido.

«Después de años de este nuevo gobierno, lo único que tenemos encima de la mesa son parches de última hora, con una adhesión a Sogama con reparos técnicos, una ordenanza con plazos ya incumplidos y un servicio de recogida que caduca a fin de año sin contrato nuevo. No están gestionando el problema, están tratando de sobrevivir a él», advierte Vidal Seage.

El portavoz del PP reclama finalmente a la alcaldesa que abandone la improvisación y presente «de una vez» un plan para garantizar la recogida de residuos en Pontecesures, con un calendario definido y los costes detallados. Los populares consideran que se trata de un servicio básico y esencial y exigen al gobierno local que ofrezca certezas a los vecinos tanto sobre su continuidad como sobre el impacto económico que tendrá la solución que finalmente se adopte.