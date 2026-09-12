Meis se convierte en motor de esperanza para las enfermedades raras

Las I Xornadas de Leo concluyeron ayer con la presentación de la gran cita del 4 de octubre, cuya inscripción continúa abierta y que este año destina la recaudación a la investigación y visibilización de la heteroplasia ósea progresiva y el síndrome CTNNB1 . El mismo espíritu siguió el programa que estos días reunió en Meis a deportistas y asociaciones de primer nivel para hacer más grande la ola de concienciación y empatía para una inclusión real.

Uno de sus promotores y padre del pequeño Leo que lo empezó todo, Toño Diz, mostraba su satisfacción con el resultado: «Con tal de que cuatro o cinco asistentes cambien su mirada, nos damos por satisfechos».

Entre los ejemplos expuestos de los valores del deporte y su capacidad transformadora hablaron proyectos de renombre, como el Celta Integra Zelnova, que arrancó con un grupo de jóvenes que «hoy han alcanzado la plena inclusión social y laboral».

Ponencias, documentales, mesas redondas... vertebraron las jornadas en las que el público más joven fue una de las principales dianas. Así, desde la asociación A Baralla, que ha asumido el reto que ya supone organizar la carrera, reunieron a escolares de O Mosteiro, A Armenteira y Tremoedo para una charla y la práctica deportiva con miembros del Abeconsa Basketmi Ferrol BSR, un club de baloncesto en silla de ruedas que compite en la liga nacional y que les hizo salir a la cancha.

No faltaron los padrinos, el fondista Pedro Nimo y la atleta paralímpica Desirée Vila que, además, protagoniza el primer documental del actor El Langui como director, «Ganas de vivir», y que se pudo ver en Meis. Y solo es una parte de la lista de implicados en esta noble causa de empatizar para avanzar, pues, como se expuso, en pleno siglo XXI, ni se ha extinguido el ciudadano incívico que aparca en las plazas para discapacitados.

Además, como destacó Diz, gracias a la presencia de investigadores de la Fundación Columbus y el IDIS se explicó a los asistentes cómo sus 10 y 12 euros de la inscripción llegan a los laboratorios; cómo «gracias a eventos como el nuestro, de un pequeño pueblo, se visibilizan las enfermedades raras y se consiguen cosas, como nos dijeron desde la federación Fegerec».

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Cosas como la lucha de una madre que culminó en el hallazgo de una terapia genética para su hijo. Algo tan caro que «solo lograron cinco dosis y hay 49 niños esperando», añadió el organizador, señalando lo mucho que queda por hacer.