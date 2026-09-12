Malestar por el estado de las estaciones de tren de Pontecesures y Catoira

Los usuarios no ocultan su enfado por la situación en que se encuentran los apeaderos de los Concellos de Catoira y Pontecesures. Alertan de «un total abandono» de los mismos y citan como ejemplo tanto «la suciedad que se acumula» en ambas zonas como la presencia de pintadas en las paredes de estas viejas estaciones de tren.

Consideran los denunciantes que «se proyecta una muy mala imagen no solo de las dos paradas, sino de ambas localidades», por lo que reclaman al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que actúe en consecuencia y, «cuanto antes», proceda a acometer labores de mejora y mantenimiento.

Lo cierto es que la situación en que se encuentran los apeaderos llama poderosamente la atención tanto de los viajeros que los emplean para acceder al servicio ferroviario, como de quienes emplean la línea Vilagarcía-Santiago y desde sus asientos constatan la deplorable imagen de abandono.

El apeadero pontecesureño. / M. Méndez

No es la primera vez que se denuncian estos hechos, ni tampoco la primera en la que se procede a reparar desperfectos y adecentar las estaciones. Pero de un tiempo a esta parte parecen haber arreciado los ataques vandálicos, de ahí el malestar de los ciudadanos.

También el de representantes políticos, que en los últimos años presentaron multitud de iniciativas tendentes a mejorar estos apeaderos. En 2025, sin ir más lejos, el PP alertaba del estado en que se encontraba el de Catoira, que utilizan unos 67.000 usuarios al año. No hay que olvidar que en el mismo se suben y apean del tren estudiantes, trabajadores y vecinos en general con destino o procedencia en Vigo, Pontevedra, Santiago o A Coruña. Y son ciudadanos tanto de la propia localidad vikinga como de municipios cercanos como Valga y Caldas, además de prestar un servicio vital a numerosos habitantes de la comarca de Barbanza (Arousa Norte).