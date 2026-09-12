Festas da Guadalupe de Rianxo, posiblemente uno de los programas más completos de Galicia

El Concello de Rianxo se encuentra inmerso en las fiestas de la Virxe de Guadalupe, la popularmente conocida como Moreniña, cuya imagen llegaba a la villa natal de Castelao en 1773 y en torno a la cual se despliega uno de los programas socioculturales más nutridos y variados de cuantos se llevan a cabo en Galicia.

Se trata de una de las grandes celebraciones de la ría de Arousa, en la que se celebra una procesión marítima, a imagen y semejanza de las celebradas en cada pueblo marinero para honrar a la Virgen del Carmen, cuyos orígenes se remontan a 1862.

Esa procesión, a desarrollar mañana desde la una de la tarde, es uno de los platos fuertes del programa, cuyo punto culminante se alcanza con la interpretación al unísono y a capela de la popular canción de A Rianxeira por parte de las decenas de miles de personas que cada año se agolpan en la plaza de Castelao para, provistas de bengalas, ofrecer uno de los espectáculos más representativos de las fiestas gallegas.

Cartel que muestra parte del programa. / FdV

Pero esa guinda del pastel que llegará a las dos de la madrugada del sábado que viene y la citada procesión marítima no son, ni mucho menos, las únicas citas destacadas. No hay que olvidarse del «Feirón Mariñeiro», que viene a ser la recreación de una feria del año 1926. Una jornada (el jueves) la que Rianxo viaja al pasado en torno a la artesanía, los oficios tradicionales, la gastronomía y la música.

La villa rianxeira se viste de época para la ocasión y miles de personas se suman a la actividad, como si de la Feira Franca de Pontevedra se tratara, por citar algún ejemplo, con el propósito de recuperar de la memoria el recuerdo de un pueblo marinero y rural de los de antes.

Manuel Méndez

Otro de los platos fuertes del programa es «Rianxo ao vivo», una cita con la música en directo de todo tipo de géneros y para todos los gustos que se despliega a diario, en horario de mañana, tarde y noche, en la que se incluyen espectáculos como los de Trecola, Banda de Gaitas Buxaina, O Sondo Río, Os Festas, Cé Orquestra Pantasma, Zeltia Irevire, Malezza, las charangas Brass_ass, Furruxa y Bando das Gaitas (Portugal).

No faltan formaciones de música tradicional como Fogo Fatuo, Vai de Roda y Rio de Anxo, ni tampoco la música urbana, como la que ofrecen Kid Mount, Festra, O Rabelo, Mooom, Pini, Queen Rendo y O Netinho de Aurora.

Incluso aparece en el programa una verbena infantil con Pakola e as tripulantes, una noche folk con Mediarea y Boavila y una velada retro a cargo de Virtual Project y SerieB VideoDj.

Otro de los eventos programados por la asociación cultural A Moreniña es «Artella! Arte nas rúas», una propuesta con la que se llenan las calles de actividades para toda la familia durante toda la semana, incluyendo juegos competitivos para jóvenes a cargo de Juadalupeñas, una jornada de cultura urbana con fútbol de calle y arena de combate de realidad virtual, una feria de circo, recuperación de oficios tradicionales con talleres participativos, hinchables de agua.

Rianxo despide las fiestas de la Guadalupe con bengalas y al ritmo de A Rianxeira / Muñiz

La Mostra de Bandas de Música Populares es otra de las citas destacadas, en esta edición con las agrupaciones Santa Cruz de Ribadulla, Escola de Música de Rianxo, Banda de Música de Ribadumia, la cultural de Arcade, la municipal de Padrón y la banda de Arca.

Todo ello después del pregón y el «Chupitaso» que anoche abrían las fiestas de la Guadalupe, en las que hoy es el turno de los diferentes conciertos de la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, las alboradas de Trécola, sesión vermú con la orquesta Plantinum, Zeltia Irevire, Fogo Fatuo, del certamen de corales y una verbena con la citada orquesta, Mariachi Perla, Banda escola de Música de Rianxo, Capitán Sabrosura y Dj Nexxa.

Algunas de las actividades. / FdV

Mañana no solo es el día de la misa solemne y la posterior procesión marítima, sino también el de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia, que, al igual que lo hicieron otros años las bandas de Catoira y Vilagarcía, acompañará ese esperado y emotivo momento, además de ofrecer un concierto vespertino.

A estas propuestas se suman la Banda de Gaitas Buxaina, un baile-romería con el grupo Arena, el concierto de música tradicional que ofrece Vai de Roda y una verbena con Galile y La Banda de Ayer, compartiendo protagonismo con una sesión de fuegos artificiales aéreos y acuáticos.

Por cierto, que la Asociación de Productores de Mejillón de Rianxo (Aspromeri) ha querido sumarse a la fiesta para «reivindicar el papel fundamental de la actividad mejillonera en el tejido económico del territorio», y para ello organiza en su sede un evento abierto al público «para difundir la importancia» del molusco y la trascendencia de los controles de calidad y trazabilidad del mismo.

Así ha sido uno de los días grandes de la fiesta de Guadalupe, en Rianxo. / M. Méndez

Con el lema «O mexillón ten moito que contar», la entidad instala un puesto informativo en el que «permitir a vecinos y turistas que participen en la procesión marítima» conocer todo lo necesario sobre la gestión del «oro negro» de batea, completándose el evento con una degustación do producto preparado por el chef Miguel Mosteiro, de GastroLab Arousa.

Las actuaciones de la Banda de Arcade y las orquetas Cayena y Unión y Fuerza serán las protagonistas del lunes, junto a otras muchas actividades, mientras que el martes es de destacar la actuación de la Banda de Música de Padrón y las orquestas Charleston Big Band y La Última Legión, a las que seguirá Solara y Cinema en la noche del miércoles, mientras que Arizona y la histórica Gran Parada serán las protagonistas de la verbena del jueves.

La del viernes, marcada por el aludido encendido de bengalas y la entonación de A Rianxeira, estará protagonizada por Eureka, Trébol y Ritmo Xoven, prolongándose su actuación prácticamente hasta la mañana del sábado.