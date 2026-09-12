Diez tapas para descubrir el sabor del mar de A Illa

La gastronomía vuelve a convertirse este fin de semana en escaparate del producto del mar de A Illa de Arousa con la celebración de la cuarta edición de «O Mar en Tapas», una iniciativa promovida por la OPP20–Marisco de A Illa para poner en valor los productos locales a través de la hostelería.

La propuesta arrancó hoy mismo y continúa mañana con participación de diez establecimientos hosteleros de la localidad que ofrecen otras tantas tapas elaboradas con la almeja rubia y las algas como principales protagonistas.

El objetivo es acercar estos productos al público mediante elaboraciones diferentes y, al mismo tiempo, promocionar el marisco local y la actividad de los profesionales vinculados al sector.

La propuesta de los negocios participantes. / FdV

Los participantes pueden recorrer los establecimientos y degustar las diez propuestas incluidas en el concurso. Entre ellas figura la de Ribeirán Café Bar, que presenta unas «Almejas sobre crema marinera de patata con wakame», mientras que Restaurante Vinoteca Aldea apuesta por una «Empanadilla aldea de almejas con wakame».

En Restaurante-Bar López, la propuesta son unas «Almejas sobre lecho de wakame con salsa roja», mientras que Restaurante A Meca ofrece «Almejas en un mar de codium». Por su parte, Bar O Porto participa con una «Marea verde con almejas».

El recorrido gastronómico continúa en Café Bar Saratoga, con «Almejas con arroz y codium», y en Restaurante Enno's, que propone «Almejas a la plancha sobre cama de wakame». A Boa Vida Gastrobar presenta unas «Almejas al albariño salteadas con ajo y wakame».

La presentación de las jornadas. / Iñaki Abella

Completan la relación de participantes Restaurante Brasería A Salga, con «Almejas con emulsión de Algas», y Restaurante Churrasco Con do Sol, que propone sus «Almejas mar y tierra».

El público también decide

Además de disfrutar de las tapas, los asistentes tienen un papel activo en el concurso, ya que pueden puntuar cada elaboración que degusten con una valoración de entre uno y cinco puntos, siendo cinco la máxima puntuación. Las papeletas deben depositarse posteriormente en las cajas habilitadas en los propios establecimientos participantes.

El cartel de las jornadas. / FdV

La tapa que consiga la mayor puntuación será proclamada ganadora de la cuarta edición de «O Mar en Tapas» y el establecimiento vencedor recibirá el diploma «A mellor tapa de #OMarEnTapas». Además, las personas que participen en las votaciones podrán entrar en el sorteo de dos lotes de marisco de A Illa.

Con esta iniciativa, la OPP20 busca reforzar la promoción de su producto y reivindicar el valor del mismo, teniendo muy presente que está estrechamente ligado a la identidad y la economía de la localidad.

La inauguración tuvo lugar este sábado en la sede de la OPP20 y contó con la presencia del alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón; y la presidenta de la OPP20, Inmaculada Rodríguez, junto con otros representantes de la organización.