Cinco Ayuntamientos de Arousa pagan sus facturas a proveedores fuera de plazo

La mitad de los ayuntamientos de O Salnés y Ullán tienen problemas para pagar a sus proveedores dentro del plazo legal de 30 días. En algunos casos, abonan las facturas con demoras de hasta cuatro meses, como sucede en Cambados.

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar el balance trimestral de la deuda de los municipios con los proveedores, correspondiente al periodo de abril a junio de este año. Y en él se indica que Cambados, Valga, Vilanova, Ribadumia, Catoira y la Mancomunidade do Salnés incumplen la ley al tardar más de un mes en pagar a las empresas, entre las que se encuentran desde constructoras a distribuidoras de material o incluso autónomos del sector de la cultura.

En total, los 11 Concellos que remiten sus cuentas a Hacienda (A Illa nunca figura en estos balances) y la Mancomunidade do Salnés sumaban a 30 de junio liquidaciones pendientes de abonar por valor de 7.913.000 euros.

Es una cifra superior a la del segundo trimestre de 2025 (en ese momento, la deuda era de 7,4 millones), pero hay que tener en cuenta que en ese balance en concreto Catoira no figuraba.

Este informe más reciente pone de relieve, una vez más, la excelente gestión de los pagos a proveedores que realizan municipios como Pontecesures, Meis o Meaño, que tienen una deuda testimonial y pagan prácticamente en el momento las facturas.

Ribadumia y Cambados

Los dos municipios de Arousa que salen peor parados del balance trimestral de Hacienda son Ribadumia y Cambados. Este último municipio ha bajado su deuda con respecto al mismo periodo de 2025, pero sin embargo ha duplicado su periodo medio de pago (PMPP), hasta llegar a los 123 días, la cifra más elevada de la comarca.

Al Concello de Ribadumia, por su parte, le cuesta cada vez más pagar en un plazo razonable, pero es que además ha elevado su deuda pendiente de forma muy considerable. En 2025, llegó a 30 de junio con facturas en el cajón por valor de 1.057.000 euros y un periodo de pago medio de 78 días.

Ahora, sin embargo, ha cerrado el segundo trimestre con un PMPP superior a los tres meses (96 días), y una deuda de 2.083.000 euros, el doble que hace un año. De hecho, esta subida de Ribadumia ha contribuido decisivamente a elevar la deuda conjunta de O Salnés y Ullán, a pesar de que la tendencia generalizada en el resto de localidades era a que se redujese.

En Vilanova, por su parte, el periodo medio de pago es de 84 días, lo que significa 11 menos que hace un año. Pero, además, este Ayuntamiento ha reducido considerablemente las facturas pendientes, y a 30 de junio pasado adeudaba poco más de medio millón de euros, la mitad que hace un año.

En Catoira, cerraron el segundo trimestre de este ejercicio con una deuda a proveedores de 376.000 euros, cifra considerablemente más baja a las que se manejaban en 2025. Eso sí, el Concello todavía excede el periodo legal de pago, al abonar los servicios, obras o materiales a 71 días de media desde que recibe la liquidación de la empresa.

Valga en otro de los municipios que incumplen la ley. Llegó a 30 de junio con una deuda de 1.077.000 euros, y su PMPP es de 53 días, casi dos meses. Ambos datos son ligeramente peores que los del mismo trimestre de 2025.

Finalmente, la Mancomunidade do Salnés ha llegado al cierre del segundo trimestre con una deuda de 1.155.000 euros y un periodo medio de pago a proveedores de 43 días. Hace un año tardaba algo más, una media de 67 días.

Meaño y Meis

Una vez más, el Concello de Meaño es el más ágil de Arousa a la hora de pagar a las empresas que trabajan con la administración. Cerró el balance sin deuda, y un PMPP testimonial, de 1,77 días. Los datos de morosidad de este Ayuntamiento son siempre los mejores de la comarca.

También suelen ser excelentes los de Meis, y así sucedió igualmente en el segundo trimestre del año en curso. Ha llegado a 30 de junio sin deuda y con un periodo medio de pago de solo 2,09 días.

Pontecesures es otro de los Ayuntamientos más cumplidores con las empresas. Entre abril y junio, pagó las facturas a una media de 7 días, y cerró el periodo con una deuda testimonial de 9.600 euros. Más al sur, O Grove tiene también unas cifras bajas de morosidad con empresas. Acabó el periodo con una deuda de 485.000 euros, y un PMPP de 13 días.

Sanxenxo, por su parte, debía a 30 de junio 493.000 euros, y pagaba a 24 días de media. Para terminar, el Ayuntamiento de Vilagarcía ha mejorado sensiblemente sus cifras con respecto al segundo trimestre de 2025.

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En aquel entonces, Ravella pagaba a 30 días y tenía 1,5 millones de euros en facturas sin pagar. Ahora, sin embargo, rebajó la deuda a 850.000 euros y paga los recibos a 24 días.