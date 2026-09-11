La vendimia alcanza su último fin de semana con 45 millones de kilos en bodega

La vendimia ya agoniza en la Denominación de Origen Rías Baixas. Y lo hace con un fantástico resultado que responde a la expectación creada desde hace meses, cuando empezó a hablarse de la calidad y abundancia de uva en esta sorprendentemente madrugadora campaña. Quedan por delante todo el fin de semana, que es el último importante de la presente recolección, y las posteriores operaciones de revendimia y vendimia tardía que ejecutan algunas bodegas cada año, por lo que todo parece indicar que van a conseguirse los 50 millones de kilos de uva, tal y como se estimaba desde un principio.

Y no se alcanzan, será por muy poco, puesto que ya se han introducido en bodega alrededor de 45 millones de kilogramos, lo cual, por sí solo, puede considerarse un volumen histórico, muy cerca de los 47,5 millones de kilos de uva del año pasado, superando los 42 millones de 2024 y en sintonía con los 44 millones de kilogramos de las cosechas 2023 y 2021.

Para analizar lo que está dando de sí esta recolección, en base a los datos aportados por las propias bodegas al Consello Regulador de la DO Rías Baixas, presidido por Isidoro Serantes, pueden tomarse como referencia las cifras manejadas hasta la jornada de ayer, incluida.

Manuel Méndez

Fueron más de 43 millones, de los cuales 30 millones correspondieron a la subzona productora Val do Salnés y cerca de 8 millones de kilos, a la de Condado do Tea.

En cuanto a las demás áreas de producción, O Rosal se aproximaba a los 5 millones de kilos, Ribeira do Ulla se situaba en 637.000 kilogramos y los viñedos de Soutomaior habían aportado algo más de 98.000.

Variedad albariña

Ni que decir tiene que la variedad albariña es la absoluta dominadora de la producción de uva en la DO Rías Baixas, de ahí que de esos primeros 43,4 millones, nada menos que 42,4 correspondan al fruto con el que se obtiene el blanco más popular de Galicia.

Le siguen, con 291, 252 y 212 toneladas, respectivamente, las variedades godello, loureira blanca y caíño blanco, seguidas de cerca por la treixadura, que supera las 172 toneladas. A mucha distancia aparecen la uva mencía, con 22 toneladas, la caíño tinto, con algo más de 20, y la espadeiro, con 12 toneladas.

La recolección en viñedos de la Denominación de Origen Rías Baixas. / M. Méndez

Abundando en todo ello, decir que de las 43.000 primeras toneladas de albariña recogidas, 30.000 fueron certificadas por bodegas de Val do Salnés, donde el godello se limita hasta el momento a 42 toneladas, quedándose el caíño tinto en 16, el caíño blanco en apenas 15, la variedad espadeiro en 9,5 toneladas, mencía en 8 y loureira blanca en menos de 7 toneladas.

Ratiño galega

Mención especial merece la ratiño galega o blanca de Cabanelas, recientemente incorporada a la DO y que va por 1.300 kilos en O Salnés, destacando junto a otras variedades minoritarias como sousón, con 1.805 kilos, pedral, con 1.725, y loureira tinta, que se limita a 696 kilos.

Por su parte, en Condado do Tea hay que hablar de 7.500 toneladas de albariño, 116 de treixadura, otras tantas de godello, 40 de loureira blanca, 11 de mencía y 3 toneladas tanto de brancellao como de torrontés, entre otras especies ya con carácter anecdótico.

El dominio del albariño en O Rosal se traduce en 4.237 toneladas, frente a 206 de loureira blanca, 195 de caíño blanco, 130 de godello y 46 de treixadura, repartiéndose la cantidad restante entre caíño tinto, brancellao, castañal, mencía, pedral y sousón.

Ya en la subzona de Ribeira do Ulla, que fue donde comenzó la vendimia que ahora está a punto de finalizar, el albariño supera las 621 toneladas, la variedad treixadura ronda las 9 y la mencía se acerca a 3, limitándose el caíño blanco a 1,8 toneladas, el tinto a 687 kilos, el godello a 705, el sousón a 244 y el torrontés, a solo 150 kilos.

Por último, Soutomaior se sitúa en 94 toneladas de albariño, 1,8 de godello y pequeñas cantidades de sousón, pedral, mencía, loureira tinta, caíño tinto y brancellao.