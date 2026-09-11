La segunda edición de la Travesía Barca de Pedra une deporte y tradición jacobea en Galicia

La II Travesía Barca de Pedra-Proxecto BCS, organizada por el Club Breogán de O Grove, ha echado a andar este viernes con la mirada puesta en unir deporte, tradición jacobea y solidaridad a través de una ruta que durante tres jornadas llevará a los participantes desde San Vicente de O Grove hasta Santiago de Compostela.

La jornada inaugural comenzó esta tarde en el atrio de la iglesia de San Vicente, donde las autoridades presentes intervinieron ante los participantes y el párroco realizó la Bendición del Peregrino, antes de que los deportistas emprendieran el recorrido hacia la costa.

Bajaron a pie hasta la playa de O Carreiro, donde embarcaron en los barcos dragón para dirigirse hasta la playa de Peralto-Confín. En torno a las 20.00 horas estaba prevista en este arenal la celebración de la Ceremonia de las Flores, uno de los momentos centrales de esta primera jornada. El acto cuenta además con la presencia de un puesto de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de O Grove, destinado a recaudar fondos dentro de la iniciativa «Padexadas contra o cancro».

La jornada concluirá con un pequeño aperitivo de agradecimiento a las personas participantes en la travesía.

“I Travesía Barca de Pedra–Ruta Marítima Xacobea”. / FdV

34 kilómetros por la ría y el Ulla

El programa continúa mañana con la segunda etapa, una de las más singulares de la iniciativa. Los barcos dragón partirán a las 9.30 horas desde la playa de Peralto para afrontar un recorrido de aproximadamente 34 kilómetros, cruzando la ría de Arousa y remontando posteriormente el río Ulla hasta Pontecesures.

La expedición realizará una primera parada en Carril, alrededor de las 12.30 horas, para descansar antes de continuar la navegación hacia Catoira, donde está previsto realizar una pausa para comer. Desde allí, los deportistas seguirán río arriba hasta Pontecesures.

Participantes en la actividad desplegada esta tarde. / FdV

Una vez finalizado el tramo en barco dragón, los participantes continuarán a pie hasta Padrón, donde visitarán la iglesia de Santiago Apóstol y el Pedrón, el elemento al que la tradición vincula el amarre de la «Barca de Pedra» que habría transportado los restos del Apóstol Santiago.

La travesía culminará el domingo con la tercera y última etapa, que se desarrollará íntegramente a pie entre Padrón y Santiago de Compostela. Los participantes saldrán en autobús desde O Grove a las 8.00 horas y, una vez en Padrón, iniciarán alrededor de las 9.00 horas los 28 kilómetros del Camino Portugués hasta la capital gallega. Durante el recorrido habrá una parada para comer y la llegada a la Catedral está prevista para media tarde.

Más de medio centenar de deportistas

Además de las Centolas y Centolos do Breogán do Grove, anfitriones de la actividad, la II Travesía reúne a más de medio centenar de deportistas procedentes de distintos clubes de Galicia y Asturias. Entre ellos figuran ADC Bolboretas A Coruña Dragón Boat BCS, Auga Dragón Boat BCS A Coruña, Libélulas do Naval de Pontevedra, C.P. Cidade de Lugo y Asturias Dragón Boat.

Con esta participación, la iniciativa vuelve a convertir la navegación en barcos dragón en el hilo conductor de una propuesta que enlaza el litoral de O Grove con la tradición jacobea y que incorpora además un marcado componente solidario mediante la colaboración con la AECC.