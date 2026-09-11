San Vicente sacrifica dos terneras para promocionar la carne de vaca cachena

Todo está a punto para la celebración de la octava exaltación de la carne de vaca cachena en los montes de San Vicente de O Grove. A punto de cerrarse el plazo de inscripción y cuando quedan un puñado de invitaciones a la venta, parece que serán alrededor de 250 las personas asistentes a esta ya consolidada celebración gastronómica, prevista para el día 20 en Con da Hedra, precisamente donde se crían las reses en régimen de semilibertad.

Serán dos las terneras sacrificadas para la ocasión por la comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente, una nacida en diciembre pasado y la otra, en enero. Tienen poco más de cien kilos de peso cada una y se antojan carne más que suficiente para saciar a todos los presentes, quienes además de probar esta exquisita cachena «ó caldeiro» podrán degustar mejillones, pulpo «á feira», postres, cafés, licores, vinos y refrescos.

Celebración de la VI Festa da Vaca Cachena en los montes de San Vicente de O Grove. / Noé Parga

Todo ello amenizado por la formación musical A Banda do Sequío con un precio de 48 euros por persona, en el caso de los comensales adultos, y de 25 euros si se trata de niños, de hasta 12 años.

La fiesta será una buena oportunidad para incidir en la importancia del proyecto de cría de vacas cachenas iniciado por los comuneros hace catorce años en los montes de San Vicente, convertido en una acción tendente a mantener limpias las propiedades comunales, incentivar los valores turísticos de la parroquia y generar ingresos para los miembros de la entidad que preside Manuel Castro.

Actualmente, este colectivo dispone de quince vacas adultas (un macho y catorce hembras) y cuatro crías, dos de las cuales se destinan ahora al matadero mientras que las dos restantes permanecerán en los montes de San Vicente para que puedan aumentar la familia en el futuro.