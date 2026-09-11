Política local
Somos Ribadumia denuncia que la obra del campo de fútbol «complica» los accesos al colegio
La formación opositora reprocha al Concello que recurriera la sentencia que anuló el pleno donde se aprobó la licitación
Somos Ribadumia expresa su preocupación por las obras del campo de A Bouza, asegurando que están «complicando el acceso y el uso de la instalaciones del colegio». Asimismo, critica que el Concello recurriese en casación la sentencia del TSXG que anulaba el pleno donde se acordó la licitación, entre otras cosas:«Tendría que haberla asumido y agilizar el proceso», expuso Sergio Soutelo.
El edil afirma que así existe el riesgo de paralizar una obra ya avanzada y sobre la financiación de la Diputación, que cubre 700.000 euros del millón presupuestado.
No obstante, lo que «más nos preocupa» es que el colegio «está sin acceso al campo y con accesos complicados a los edificios anexos, al pabellón a través de una pasarela con acceso desde la vía pública, con el consiguiente riesgo para los niños, y al gimnasio y local donde está el comedor y los servicios de conciliación a través de la propia obra y un aparcamiento público», detalló.
Explican que el gobierno local había prometido tenerla acabada antes de empezar el curso y lamentan el aparente «descontrol o abandono» de unas obras que «sufren un retraso continuado e injustificado», pues «se pasan semanas enteras paradas, luego avanzan a ritmo lento...». También piden que se aclare el uso futuro del campo de fútbol, «si será exclusivo para el Umia», y del parque infantil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Raúl Pérez rescata de la ría de Arousa un albariño con más de 15 años de crianza bajo el mar
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- La aparición de anguila muerta en el puerto de Carril supuestamente tirada por los pescadores desata indignación
- Un helicóptero aterriza en el paseo marítimo de Vilagarcía para atender un infarto
- Los pescadores de anguila completan una «excelente campaña» a pesar de una notable presencia de peste roja
- Sin seguro, ITV caducada y positivo indiciario en drogas tras el accidente en Cambados
- Un conductor derriba una farola y una señal en una aparatosa salida de vía en Cambados