Somos Ribadumia denuncia que la obra del campo de fútbol «complica» los accesos al colegio

Somos Ribadumia expresa su preocupación por las obras del campo de A Bouza, asegurando que están «complicando el acceso y el uso de la instalaciones del colegio». Asimismo, critica que el Concello recurriese en casación la sentencia del TSXG que anulaba el pleno donde se acordó la licitación, entre otras cosas:«Tendría que haberla asumido y agilizar el proceso», expuso Sergio Soutelo.

El edil afirma que así existe el riesgo de paralizar una obra ya avanzada y sobre la financiación de la Diputación, que cubre 700.000 euros del millón presupuestado.

No obstante, lo que «más nos preocupa» es que el colegio «está sin acceso al campo y con accesos complicados a los edificios anexos, al pabellón a través de una pasarela con acceso desde la vía pública, con el consiguiente riesgo para los niños, y al gimnasio y local donde está el comedor y los servicios de conciliación a través de la propia obra y un aparcamiento público», detalló.

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Explican que el gobierno local había prometido tenerla acabada antes de empezar el curso y lamentan el aparente «descontrol o abandono» de unas obras que «sufren un retraso continuado e injustificado», pues «se pasan semanas enteras paradas, luego avanzan a ritmo lento...». También piden que se aclare el uso futuro del campo de fútbol, «si será exclusivo para el Umia», y del parque infantil.