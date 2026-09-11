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Somos Ribadumia denuncia que la obra del campo de fútbol «complica» los accesos al colegio

La formación opositora reprocha al Concello que recurriera la sentencia que anuló el pleno donde se aprobó la licitación

Vista de las obras aportada por Somos Ribadumia.

Vista de las obras aportada por Somos Ribadumia.

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Lucía Romero

Ribadumia

Somos Ribadumia expresa su preocupación por las obras del campo de A Bouza, asegurando que están «complicando el acceso y el uso de la instalaciones del colegio». Asimismo, critica que el Concello recurriese en casación la sentencia del TSXG que anulaba el pleno donde se acordó la licitación, entre otras cosas:«Tendría que haberla asumido y agilizar el proceso», expuso Sergio Soutelo.

El edil afirma que así existe el riesgo de paralizar una obra ya avanzada y sobre la financiación de la Diputación, que cubre 700.000 euros del millón presupuestado.

No obstante, lo que «más nos preocupa» es que el colegio «está sin acceso al campo y con accesos complicados a los edificios anexos, al pabellón a través de una pasarela con acceso desde la vía pública, con el consiguiente riesgo para los niños, y al gimnasio y local donde está el comedor y los servicios de conciliación a través de la propia obra y un aparcamiento público», detalló.

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Explican que el gobierno local había prometido tenerla acabada antes de empezar el curso y lamentan el aparente «descontrol o abandono» de unas obras que «sufren un retraso continuado e injustificado», pues «se pasan semanas enteras paradas, luego avanzan a ritmo lento...». También piden que se aclare el uso futuro del campo de fútbol, «si será exclusivo para el Umia», y del parque infantil.

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