El Revenidas vibra con la música gallega

El festival Revenidas llega a su día grande con una receta de éxito asegurado: un maratón de hasta 16 horas ininterrumpidas de música. Y en la jornada de sábado, los grandes protagonistas serán los artistas y grupos gallegos, con permiso de El Drogas, uno de los grandes nombres del cartel de este año. Pero los conciertos del viernes también llenaron el parque de Dona Concha de buena música y un magnífico ambental.

Gran parte de las miradas estaban puestas en Evaristo, en cuya «Gira sobre sí mismo» el artista recorre todas las bandas de las que ha formado parte en sus más de cuatro décadas de trayectoria e interpreta las canciones más míticas del repertorio de La Polla Records, Gatillazo o Tropa do Carallo.

Un momento del concierto de Dakidarría. / Iñaki Abella

Además de Evaristo, otro gran atractivo de la segunda jornada del Revenidas es la única visita que van a hacer a Galicia los londinenses Bob Vylan, uno de los dúos más revolucionarios e incendiarios de la actual escena musical británica. Con solo batería y voz, son capaces de combinar la energía cruda del punk rock con las rimas afiladas del hip-hop.

También fue muy especial la actuación de Dakidarría, consiguiendo pronto con un público que se mostró entregado.

Ya para el sábado, la jornada dará comienzo a las 11 de la mañana con una sesión de apertura a cargo de La Duendeneta. La furgoneta musical también tendrá un notable protagonismo el sábado, con varias actuaciones repartidas a lo largo del día, ya que celebra su décima presencia consecutiva en el Revenidas.

También a primera hora de la mañana, actuará la compostelana de adopción Queen Rendi, que mezcla ritmos urbanos, latinos y «dancehall». Los siguientes en subir al escenario (12.30 horas) serán The Rapants, uno de los grupos gallegos más en forma y con mayor capacidad de convocatoria en este momento.

Un grupo de jóvenes emula la acción de remar, en el concierto de Dakidarría. / Iñaki Abella

Les sucederá, a las 13.45 horas, 9Louro, la gran revelación de la música gallega en el último año. A las 14.50 horas será el turno de Fillas de Cassandra, que presentarán su nuevo espectáculo Tertúlia. La música en gallego tendrá continuidad a primera de la tarde de la mano de Tapa D’Orella, una de las propuestas emergentes que más está llamando la atención en nuestra escena musical.

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A las 19.40 horas subirá al escenario uno de los artistas más esperados de esta edición, El Drogas, que llega al Revenidas para ofrecer un concierto en el que recorre los himnos de toda su carrera, desde los tiempos de Barricada o Txarrena hasta los de su actual etapa en solitario.Otro de los momentos más esperados de la jornada será el penúltimo concierto (y único en Galicia) de la banda valenciana La Gossa Sorda antes de su anunciada disolución. Rebeliom do Inframundo subirá al escenario a la una de la mañana.