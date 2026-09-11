La oposición carga contra Ravella por el mantenimiento de las obras en Vilagarcía

Los tres grupos de la oposición de Vilagarcía cuestionan por motivos diferentes el actual mandato de Alberto Varela, pero todos coinciden en uno: el mantenimiento de las obras y de los espacios públicos.

Ana Granja, del Partido Popular, afirma que «en Vilagarcía hay una falta total de mantenimiento, eso es evidente». Xabier Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, cita tres puntos débiles de la gestión municipal del grupo socialista, y uno de ellos es el mantenimiento. «Debería existir un mayor seguimiento de las obras realizadas para evitar que se deterioren».

Finalmente, Juan Fajardo, de Esquerda Unida, también sitúa el cuidado de las inversiones públicas realizadas como «uno de los dos grandes problemas de Vilagarcía que el grupo de gobierno no ha sido capaz de ver», y señala que el estado de conservación del área verde de O Ramal, recientemente inaugurada, es un ejemplo de ello.

Rosa Abuín y Xabier Rodríguez, concejales del BNG. / Iñaki Abella

Prácticamente terminado el verano, la actividad política retoma su ritmo habitual ya con la vista puesta en mayo de 2027, que es cuando se celebrarán las elecciones municipales. En Vilagarcía, Alberto Varela, que actualmente gobierna en minoría, se presentará a la reelección en busca del que sería su cuarto mandato.

Para el alcalde, los tres últimos años han sido muy fructíferos para Vilagarcía. Las cuentas municipales están saneadas, se hicieron obras de calado como las de Clara Campoamor, O Ramal o el Sara Gómez y se ahondó en un modelo de ciudad en el que el peatón es el protagonista y que, en opinión de Varela, es una de las grandes conquistas de los últimos años.

Para la oposición, sin embargo, el balance es malo. Esquerda Unida describe el mandato como «decepcionante», y acusa al PSOE de ser incapaz de resolver problemas endémicos como el del acceso a la vivienda. También critica que el periodo político vaya a expirar sin la aprobación de un nuevo plan de urbanismo (PXOM).

El BNG, sin embargo, sí considera que ha habido avances, pero afea al ejecutivo de Varela el haber anunciado obras que después no se ejecutaron o «la dificultad para preparar y aprobar los presupuestos en tiempo», lo que después provoca que algunas inversiones no lleguen a materializarse.

Juan Fajardo, de Esquerda Unida, en un pleno / Iñaki Abella

Para el PP, «en estos tres años no se ha hecho nada, Vilagarcía sigue estancada. Hace quince años Vilagarcía era un referente a nivel gallego, y ahora nos encontramos perdiendo peso constantemente». Es más, para los populares, el modelo de ciudad del que presume el grupo socialista ha causado más problemas que beneficios.

Partido Popular

Para Ana Granja, al gobierno de Alberto Varela «le falta planificación». Considera que los tres últimos años han sido perdidos, y le reprocha haber invertido solo una pequeña parte del dinero que figuraba en el capítulo de inversiones de los presupuestos. «Este gobierno es pura improvisación. No tiene modelo de ciudad, solo improvisa. Cierra las calles sin pensar antes en como reorganizar los aparcamientos o los accesos a los garajes, y eso lo hemos visto clarísimamente ahora con la avenida de A Mariña», afirma Ana Granja.

Para la portavoz conservadora, «el PSOE lleva desde 2015 dedicándose a hacerle oposición al gobierno del PP de 2011», y responde a Varela cuando este critica el legado de Tomás Fole que, «la situación económica en aquel momento era completamente distinta. En aquel mandato el Concello no tenía dinero y aún así se consiguió bajar la deuda en 12 millones de euros en cuatro años. Y eso se logró a costa de tener que decirle no a mucha gente que venía pidiendo dinero».

Para el PP, el gobierno socialista «es pura improvisación»; para el BNG, debería existir «un mayor seguimiento de las obras realizadas»; y EU considera que «tenemos demasiados liberados a tiempo completo que trabajan a tiempo parcial»

Para Ana Granja, «lo que vamos a ver a partir de ahora es propaganda electoral continua» por parte de Ravella.

Bloque Nacionalista Galego

Xabier Rodríguez hace un balance «positivo». Señala que el Partido Socialista está inmerso en un proceso político de «desgaste», y que eso lo abocó a la actual situación, en la que ha dependido de los nacionalistas para sacar adelante los presupuestos y otros asuntos estratégicos. «El BNG se ha esforzado por llegar a acuerdos que permitiesen la gobernabilidad. Hemos hecho una oposición constructiva, buscando siempre el consenso. Mientras, el resto de la oposición, sobre todo el PP, se ha dedicado sistemáticamente a bloquearlo todo y a mostrar su pleitesía con la Xunta de Galicia». Con todo, reprocha al grupo socialista la tardanza en poner sobre la mesa los presupuestos y lo que para ellos ha sido un exceso de propaganda.

Esquerda Unida

Juan Fajardo acusa al PSOE de mirar hacia otro lado a la hora de resolver «dos grandes problemas», como son el acceso a la vivienda o la falta de mantenimiento de las obras y espacios públicos. «Tenemos demasiados concejales a tiempo completo que trabajan a tiempo parcial, y el resultado es que después no se hace lo que habría que hacer».

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EU considera que «el urbanismo estratégico» de la concejala de Urbanismo, Paola María, ha sido un fracaso, y pone como ejemplo la actuación en la avenida da Mariña. «Hacer que la gente vaya por la calzada mientras las terrazas ocupan las aceras es una aberración», señala Fajardo. Por ello, vaticina que, «en este final de mandato asistiremos a la agonía de un gobierno que se sabe perdido».