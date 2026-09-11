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Una «importante» avería provoca el corte del abastecimiento de agua en el centro de Vilagarcía de Arousa

La rotura causó la inundación de un bajo comercial en la calle peatonal de Vista Alegre

Los técnicos de Espina & Delfín estiman que tardarán «dos o tres horas» en solventar el problema

Momento en el que se procede a cerrar la red de abastecimiento en la calle de Vista Alegre para poder afrontar la reparación.

Momento en el que se procede a cerrar la red de abastecimiento en la calle de Vista Alegre para poder afrontar la reparación. / M. Méndez

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Una avería detectada poco antes de las diez de esta mañana obligó a cerrar el suministro de agua en el centro de Vilagarcía de Arousa, por lo que no se restablecerá el servicio, «como pronto», hasta dentro de «dos o tres horas».

Así lo confirman los técnicos de la empresa concesionaria del servicio, Espina & Delfín, quienes procedieron a cerrar el suministro en la céntrica calle de Vista Alegre, afectando el desabastecimiento, que se produjo de manera instantánea, a buena parte de los edificios de la misma.

El bajo comercial anegado como consecuencia de la rotura de la tubería.

El bajo comercial anegado como consecuencia de la rotura de la tubería. / M. Méndez

Los que más notan la falta de agua son los usuarios residentes en el margen derecho del vial (edificios de números pares), subiendo desde el convento y el pazo de Vista Alegre hacia la avenida del Doctor Tourón, es decir, la carretera que avanza hacia Cambados.

Los propios técnicos de Espina & Delfín indican que es «una avería importante», y la prueba de ello es que, a causa de la misma, se inundó el bajo de un edificio, en el que se encuentra uno de los negocios históricos de la ciudad, como es Saneamientos Gándara.

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Tras detectar la anomalía y proceder al cierre del suministro en la «llave» de conexión existente a la altura del convento, los trabajadores de la empresa concesionaria se disponen ahora a «levantar» la acera de la calle peatonal de Vista Alegre para proceder a la reparación correspondiente.

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