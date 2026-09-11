El Hospital do Salnés forma a especialistas en cirugía ginecológica sin cicatrices abdominales

El Hospital do Salnés acogió la celebración de la tercera edición de su curso de especialización en cirugía ginecológica mínimamente invasiva sin cicatrices abdominales, una actividad organizada por el Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés que reunió a ocho cirujanos procedentes de diversos puntos del país.

Desde que el centro hospitalario arousano comenzó a implementar este procedimiento en el año 2022, su equipo médico y quirúrgico ha avanzado de forma notable en la consolidación de esta técnica y en la transferencia de conocimiento a nuevos especialistas.

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La técnica consiste en una metodología en la que los cirujanos operan dentro del abdomen utilizando los orificios naturales del cuerpo, en este caso, la vía vaginal, como acceso, lo que evita la incisiones en la pared del abdomen.