El Ejército prepara en O Grove su XL Campaña Antártica

Como hace todos los años, el Ejército de Tierra ha trasladado a O Grove al equipo que protagonizará la Campaña Antártica Española, que alcanza cuarenta ediciones y es una misión que llevará de nuevo a los militares españoles hasta la Base Antártica Española Gabriel de Castilla, en la Isla Decepción, para garantizar la presencia del país en el continente blanco y prestar apoyo a la investigación científica.

Hasta el día 16, el contingente desarrolla en aguas mecas su fase de preparación para la navegación en las gélidas aguas antárticas, siendo ésta una de las etapas clave en la preparación previa al despliegue, previsto entre diciembre y marzo de 2027, cuando finalizará el verano austral y se cerrará de nuevo la base.

La campaña constituye una de las misiones exteriores más singulares del Ejército de Tierra. Es una operación de reducidos efectivos, pero marcada por la enorme distancia que separa a los militares de España (13.000 kilómetros), las condiciones climatológicas extremas y la necesidad de trabajar conjuntamente con investigadores científicos de universidades y centros de investigación.

La misión militar no se limita a mantener una presencia simbólica. El Ejército tiene entre sus cometidos mantener la presencia física de España en la Antártida en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos en el marco del Tratado Antártico y sus protocolos; colaborar con el Ministerio de Ciencia e Innovación en las labores de investigación; conservar en condiciones adecuadas las instalaciones, equipos y materiales de la base; desarrollar proyectos propios de investigación y experimentación y divulgar ante la sociedad la actividad que se desarrolla en este territorio.

El XL Contingente Antártico del Ejército de Tierra está compuesto por 13 militares, con una edad media de 43 años y una antigüedad media de dos décadas en las Fuerzas Armadas. Ocupan diferentes áreas para cubrir las necesidades de funcionamiento de la base y de apoyo a los científicos, como cada año, se alojan en el hotel Cons da Garda, desde el que se desplazan a diario al puerto de Pedras Negras para, en sus aguas, probar los equipos de navegación y trajes de supervivencia que emplearán en el Polo Sur.

Muñiz

Al frente del grupo está el comandante Emilio Arias Otero, responsable de la Jefatura. La comandante Soledad Noguerales Hernández asume la responsabilidad de Logística, mientras que el área de Sanidad está a cargo del capitán Guillermo Jiménez Álvarez. El departamento de Medio Ambiente es responsabilidad del comandante Alberto Carbajo Otero y el área de Movimiento y Navegación corresponde al capitán David del Campo Varga.

El equipo se completa con el capitán Javier Delgado Martín, destinado a Comunicaciones, y con los militares encargados de los ámbitos de Motores, Instalaciones y Alimentación: el brigada Carlos Bernal León, el sargento primero Sebastián Benítez González, el subteniente Ángel Villanueva Jiménez, el cabo Carlos Amat Asensi y el cabo Jesús Rodríguez Del Blanco, el subteniente Rodrigo Losua Iruretagoyena y el subteniente Antonio Bello Yus, siendo los dos últimos los únicos que repiten misión.

Especialistas

La composición del equipo refleja el carácter eminentemente práctico de la expedición. No se trata únicamente de disponer de personal militar para garantizar la seguridad o la presencia española, sino de contar con especialistas capaces de mantener una instalación aislada durante el verano austral, facilitar los desplazamientos, asegurar las comunicaciones, atender las necesidades sanitarias y logísticas y colaborar con los equipos científicos.

M. MÉNDEZ

La presencia del contingente en O Grove, hay que insistir, forma parte de un proceso de preparación que se lleva a cabo en los meses previos al despliegue. Esta fase de navegación, en concreto, permite entrenar algunas de las capacidades que posteriormente serán necesarias para desplazarse por el entorno de la base y trabajar en aguas antárticas.

Es de destacar que cada integrante de la misión dedica una media de 57 días a jornadas de actualización y preparación antes de incorporarse a la expedición, sin abandonar su puesto de trabajo habitual. En el caso del contingente que viajará este año, los 13 militares tienen previsto permanecer reunidos durante 27 días antes del despliegue para completar su preparación como equipo.

La exigencia se explica por el escenario en el que tendrán que desarrollar su trabajo. La «Gabriel de Castilla» se encuentra en la Isla Decepción, dentro del archipiélago de las Shetland del Sur, a unos 100 kilómetros del continente antártico. La isla constituye la parte superior de un volcán activo y sus últimas erupciones se produjeron en 1967, 1969 y 1970.

XXXIII Campaña Antártica del Ejército de Tierra / Muñiz

El acceso a la isla tampoco es sencillo. Para llegar hasta ella es necesario atravesar el Mar de Hoces, conocido también como Paso de Drake, entre el extremo sur de América y la Antártida. El buque de investigación oceanográfica «Hespérides», operado por la Armada Española, será una de las piezas fundamentales para garantizar el apoyo a las bases nacionales durante la campaña.

Una de las características que diferencia a esta misión es la estrecha relación entre la actividad militar y la investigación científica. El Ejército gestiona la «Gabriel de Castilla» como plataforma de apoyo para los investigadores que se desplazan hasta la Isla Decepción y garantiza que dispongan de las instalaciones, medios y servicios necesarios para desarrollar sus proyectos.

Con el CSIC

La presencia española en la Antártida se articula alrededor de esa base, gestionada por el Ejército de Tierra; la «Juan Carlos I», gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el citado buque «Hespérides», conformando así tres plataformas que facilitan el desarrollo de la actividad científica española en el continente.

En el Ejército apuntan que la base Gabriel de Castilla ha ido ampliando y modernizando sus instalaciones. Entre ellas destaca el nuevo Módulo Científico, construido durante la campaña 2024-2025. Tiene 307 metros cuadrados de superficie y unas dimensiones de 41 metros de largo, 7,2 de ancho y siete metros de altura, lo que permite desarrollar trabajos científicos en mejores condiciones.

Los soldados de la Campaña Antártica ya se adiestran en San Vicente do Mar / MUÑIZ

La base dispone también del Módulo de Vida Comandante Ripollés, con dos módulos de 120,25 metros cuadrados cada uno y capacidad inicial para 28 personas, además del Módulo de Sanidad Capitán Ramón y Cajal, equipado con área de reanimación, atención primaria, laboratorio, telemedicina, hospitalización, aislamiento y material de rescate. A ello se suman los espacios destinados a transmisiones, náutica, energía, almacenamiento y mantenimiento.

El trabajo científico se extiende además al seguimiento ambiental de la isla. Durante la campaña 2025-2026 se desarrollaron nueve proyectos de investigación y 29 científicos realizaron sus investigaciones desde la base Gabriel de Castilla.

El contingente que se prepara ahora en O Grove sabe que su destino será un territorio en el que las condiciones meteorológicas pueden condicionar por completo la actividad diaria. Durante la campaña 2025-2026 la temperatura mínima registrada en el exterior de la base fue de -1 grados, mientras que el récord de viento alcanzó los 170 kilómetros por hora durante la campaña 2006-2007.

La propia configuración de la isla Decepción obliga a extremar las precauciones. La instalación se encuentra en un territorio volcánico en el que las erupciones de 1967, 1969 y 1970 dejaron una profunda huella.

Aproximadamente el 60% de la isla está cubierto por glaciares y existen además importantes procesos de colonización de flora, líquenes y musgos sobre los depósitos de cenizas volcánicas.

Los militares de la Campaña Antártica practican las técnicas de rescate en caso de naufragio - El Ejército despliega en O Grove el simulacro del "hombre del agua" / MUÑIZ

La base cuenta con siete embarcaciones zódiac similares a las que ahora centran el entrenamiento en O Grove, utilizadas para el movimiento de investigadores y preparadas también para permitir una evacuación simultánea de todo el personal de la isla en caso de erupción volcánica.

Entre los datos a tener en cuenta puede citarse que la base Gabriel de Castilla y la Juan Carlos I están separadas por unos 38 kilómetros en línea recta, aunque el trayecto marítimo se aproxima a los 50 kilómetros y requiere alrededor de ocho horas de navegación.

Militares adiestrando en O Grove. / M. Méndez

De 1988 a la XL campaña

La relación del Ejército de Tierra con la Antártida comenzó entre finales de 1988 y principios de 1989, cuando se instaló en la Isla Decepción el entonces refugio militar Gabriel de Castilla para apoyar los trabajos científicos y los levantamientos topográficos que se estaban realizando. Desde entonces, la presencia militar española se ha mantenido de forma anual.

La campaña que ahora comienza la fase de preparación en O Grove es, por tanto, la XL Campaña Antártica del Ejército de Tierra. En las 39 anteriores participaron 410 militares, mientras que 37 mujeres han formado parte de las distintas expediciones. La primera mujer militar se incorporó en 1997, cuando una teniente médica formó parte de la XI dotación.

En definitiva, que O Grove se convierte estos días en una escala singular de una expedición que tiene su destino a 13.000 kilómetros de España: un entrenamiento en el Atlántico que prepara a trece militares para trabajar durante meses en uno de los lugares más aislados y exigentes del planeta, al servicio tanto de la presencia española como de la investigación científica.